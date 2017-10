Le Collectif des enseignants de la Faculté des sciences économiques et de gestion (Fseg) a animé le 29 octobre dernier dans les locaux de la même faculté un point de presse sur les acquis de 2011 à nos jours. Les défis et les perspectives de la faculté des sciences économiques et de gestion et d’autres points étaient au menu de la rencontre.

Selon le conférencier Adama Koné, chargé des cours à la Fseg, depuis l’année académique 2011/2012, la Faculté des sciences économiques et de gestion (Fseg) a connu un nouvel essor sous l’impulsion du Doyen, Pr Ousmane Papa Kanté. Aux dires de M. Koné, ce dernier a fait confiance en une équipe dynamique et responsabilisé les jeunes enseignants (permanents comme vacataires) et de tous les bords syndicaux. Le conférencier a expliqué que, le Doyen a su insuffler à l’équipe le goût du sacrifice et du travail. Toutefois, pour le Collectif des enseignants de la Fseg, ces efforts et sacrifices ne sont pas toujours sus du grand public malien qui a confié la formation de ses enfants à la Fseg. C’est fort de toutes ces raisons que le Collectif des enseignants de la Fseg dénommé « la Marche de vers l’Avenir » a décidé d’animer un point de presse dont l’objectif est d’éclairer l’opinion nationale et internationale sur les acquis, les défis et les perspectives de la Fseg depuis 2011.

Parmi les acquis, il ressort qu’au début du premier mandat du Doyen, Pr Ousmane Papa Kanté, les effectifs des étudiants étaient pléthoriques et les infrastructures avaient des capacités insuffisantes. Face au problème, le Doyen a mis au point pour la première fois au Mali, un emploi du temps dynamique qui permet une bonne optimisation de la ressource rare alors jusque-là, les emplois étaient statiques. Et cela malgré les grèves et autres disfonctionnements, Adama Koné précise que les cours se sont toujours bien déroulés et les évaluations se font en deux sessions, toutes choses qui ont permis à la Fseg de redorer son image « bien que des rumeurs ont spéculé pour nuire nos efforts, mais nous, on a des objectifs à atteindre et nous ne ferons pas marche arrière » a dit ainsi le conférencier.

M. Adama Koné explique que, les défis auxquels le Doyen s’est attaqué, étaient la formation doctorale des enseignants et les assistants et la promotion des enseignants docteurs : « c’est ainsi que plus de 20 enseignants assistants ont soutenu leur thèse de doctorat et c’est sous l’ère Papa que la première thèse de doctorat en économie a été soutenue », a expliqué M. Koné. Et de préciser que la vision de « la Marche vers l’Avenir » envisage au moins trois perspectives qui sont : la gestion des effectifs de l’année 2017-2018 ; la mis en place d’un centre de calcul ; la création et le fonctionnement du bureau pour l’alliance de la « route de la soie ». Enfin pour le collectif, l’année 2018 prévoit l’arrivée de plus de 11000 nouveaux bacheliers au niveau de la Fseg. Le collectif précise que pour l’accueil de ces étudiants, la faculté a besoin d’au moins 100 salles de 50 places et 20 assistants pour une bonne année universitaire 2017-2018.

Amadou Kodio

