La mission 2017 de l’évaluation du Projet d’appui au développement de l’enseignement supérieur (Pades) du Mali, a débuté le 8 mai 2017. Le feu vert a été donné par le secrétaire général du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesrs) devant le Pr Drissa Diallo, le président du coordinateur du Pades, Pr Bakary cissé, et son équipe. C’était aussi en présence des directeurs généraux des grandes écoles, les recteurs d’universités de Bamako et de Ségou et les responsables de la direction nationale de l’enseignement supérieur qui assure le leadership du projet. L’évaluation qui s’étend jusqu’au 20 mai concerne Bamako, Koulikoro et Ségou.

L’objectif de la mission de ce mois de mai, indique le coordinateur du Pades, Pr Bakary Cissé, est de conduire une évaluation individuelle qualitative et quantitative objective indépendante des quatre Instituts d’Enseignement Supérieur (IES) au regard des cibles annuelles fixées à chacune d’entre elles. Il s’agit de l’Institut polytechnique rural de Katibougou (Iprk), l’Université de Ségou, l’Université des sciences et techniques et technologiques de Bamako et l’école nationale d’ingénieurs (Eni). Pour ce faire, indique Pr Abdoulaye Barry, nous évaluateurs, auront à renseigner les indicateurs se rapportant aux dimensions de gouvernance, de pertinence et de qualité pour chaque IES sélectionné. En outre, dit-il, nous passerons en revue les processus ayant conduit à l’exécution de chaque indicateur afin de déterminer si le processus a respecté les normes nationales/internationales en la matière, évaluer les améliorations en vue de pérenniser les bonnes pratiques au sein des IES. Il y aura aussi, dit-il, une entrevue interactive et collaborative avec les principaux acteurs institutionnels chargés de la mise en œuvre du projet. A l’issu des évaluations, poursuit le Pr Abdoulaye Barry, nous ferons une recommandation claire, précise et sans ambigüité sur la réalisation des objectifs spécifiques des Dlr (décaissement liées aux résultats) qui sera confirmé sur la base des décaissements liées au indicateurs (Dlis) et du protocole de suivi des résultats qui est défini et convenu contractuellement entre chaque IES et le Mesrs.

Rappelons que l’objectif de développement du Pades est d’améliorer la pertinence des programmes d’enseignement supérieur sélectionnés et la gestion du système d’enseignement supérieur du Mali. L’Etat malien a obtenu, à cet effet, de l’association internationale pour le développement (IDA) un financement de 33 millions US devant servir à appuyer le Pades au Mali.

Hadama B. Fofana