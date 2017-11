Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique organise la 4ème édition de la Rentrée des Universités, Instituts et Grandes Écoles du Mali le mardi 21 novembre prochain à la Cité universitaire de Kabala. Le thème de cette année est : « la construction et la consolidation de la paix au Mali : l’apport des universités ».

Comme chaque année, l’évènement sera marqué par la présentation d’une leçon inaugurale qui sera faite par le Pr Moussa Djiré, Recteur de l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB).

La particularité de cette année est qu’elle sera couplée avec la Journée Nationale de la Recherche et de l’Innovation qui verra des prix décernés aux chercheurs ayant marqué, grâce à l’excellence de leurs travaux respectifs, le monde scientifique au Mali, en Afrique et dans le monde. Ces prix sont entre autres : le grand prix du président de la République récompensant une œuvre qui contribue à la réalisation d’un objectif prioritaire de développement, le prix du ministre chargé de la Recherche Scientifique qui récompense le produit ayant contribué à la résolution d’un problème scientifique d’envergure nationale, régionale ou mondiale et qui participe à l’avancée de la science, le prix des ministres du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme. Ce prix récompense une invention ou une innovation technologique qui contribue au développement industriel du Mali.

Depuis des semaines, les différentes commissions mises en place à cet effet sont à pied d’œuvre pour la bonne tenue de l’évènement.

M. D

