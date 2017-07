L’École nationale d’ingénieurs Abderhamane Baba Touré (ENI/ABT) est une école d’ingénieurs fondée en 1963 à Bamako. Elle forme des ingénieurs en génie industriel (mécanique, énergétique, électricité), en génie civil (bâtiment, hydraulique), géodésie (photométrie, topométrie, géodésie astronomie) et géologie (hydrogéologie, géologie minière).

Succédant à l’École technique supérieure de Bamako fondée en 1939, l’ENI-ABT a connu de nombreuses mutations et appellations, dont celle d’« École nationale d’ingénieurs de Bamako ». Depuis juillet 2006, l’établissement porte le nom de l’homme politique Abderhamane Baba Touré.

En plus des cycles Ingénieurs génie civil, Ingénieur géodésie, et génie industriel, les étudiants peuvent également se former dans les cycles de technicien supérieur, d’Exploitation minière (EM), de Technicien supérieur en génie civil (GC), de génie de télécommunication et informatique (GTI), de génie industrielle et maintenance (GIM), de génie thermique et énergie (GTE), et le cycle technicien supérieur en Topographie (TOPO).

L’ENI-ABT, de nos jours est dirigé d’une main de fer par M. Mamadou Sanata Diarra.