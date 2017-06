Les examens du diplôme d’Etude fondamentale(DEF) se sont déroulés du 5 au 8 juin 2017 en République du Mali. Si au sud du pays, les élèves ont pu composer sans difficulté, on ne peut malheureusement en dire autant pour les élèves des régions du centre. Même si les autorités peuvent se réjouir du fait que la ville de Kidal a pu, cette année, participer aux examens, il faut noter que le problème ne situe pas qu’à Kidal. Nos correspondants à Mopti nous font état de plusieurs centres fantômes dans la région. En effet, les centres du CAP de Djénné n’ont brillé en cette session de juin 2017 que par l’absence des candidats dans les salles. En effet, depuis 2015 les élèves payent le prix fort de la crise sociopolitique qui a secoué le pays en 2012.

Ainsi depuis deux ans, plus de 18 écoles du CAP de Djénné n’ont pu fonctionner à cause de l’insécurité galopante dans la zone qui obligeait les élèves à rester à la maison. Curieusement jusqu’ici, les autorités n’ont pas fait de ça un problème. Les examens de fin d’année étant arrivés, il fallait trouver des centres et faire composer les élèves quoi qu’il arrive, le plus important étant l’image du gouvernement. Cependant d’autres catégories de candidats (les candidats libres) venants de plusieurs horizons ont valablement occupé quelques salles transformant le centre en centre de Candidats Libres. En tout cas personne ne pourra dire que le CAP de Djéné n’a pas composé.

DSK Correspondant à Mopti