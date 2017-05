Quant aux responsables du centre des examens et concours les évaluations auront lieu sur toute l’étendue du territoire. Selon Mouhamed Sidaty Maïga, directeur du centre national des examens et de concours, les dispositions ont été prises avec les forces de l’ordre et de sécurité pour que ces examens de fin d’année puissent se tenir dans le délai.

« Le lundi on a fait une rencontre avec l’ensemble des directeurs d’Académies. Les enseignants ont donné l’assurance qu’ils feront tout pour que le retard soit comblé en réalité, pour que les élèves puissent se présenter aux examens aux dates indiquées. D’habitude, les examens se tiennent sur toute l’étendue du territoire à part Kidal, mais cette année Kidal a des candidats au DEF, donc ça va se tenir sur l’ensemble du territoire. On prendra les mêmes habitudes, avec le soutien des administrateurs, le soutien des élus locaux qui vont essayer de sécuriser, et d’assurer avec les forces armées, avec la Minusma, avec les forces Barkhane. On a déjà envoyé une mission de sensibilisation qui parcourt le pays pour expliquer les enjeux des examens à tout le monde, aux acteurs de l’école et aux partenaires de l’école. Chaque année, les examens se tiennent au nord avec les mêmes difficultés, cette année aussi, on est confronté aux mêmes difficultés, mais les gens vont tout faire afin d’organiser les examens, par ce qu’il ne sert à rien que les enfants partent à l’école et qu’en fin d’année on ne puisse pas les évaluer. Donc, s’ils vont à l’école, ils pourront faire les examens », rassure M Maïga

Au même moment, les épreuves d’éducation physiques et sportives du Diplôme d’études fondamentales ont commencé hier à Bourem, Tombouctou et Gao. Ils sont 2420 candidats à Tombouctou, 3413 pour le cercle de Gao et près de 400 candidats à Bourem à prendre part à ces évaluations. Les épreuves vont durer 5 jours, elles se déroulent normalement.

