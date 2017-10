Face aux critiques que le doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion, Ousmane Papa Kanté, fait l’objet depuis un certain temps, un collectif des enseignants de cette faculté vient d’être mis sur les fonts baptismaux pour le soutenir. Ce collectif était le weekend dernier face à la presse pour donner des éclairages sur la gestion actuelle de la FSEG.

Le principal animateur de ce point de presse était le Dr Adama Koné, porte-parole du collectif des enseignants de la FSEG dont le slogan est « la marche vers l’avenir ». Pour M Koné, le collectif a pour but de mettre en avant les acquis de la gestion du doyen Kanté depuis son arrivée aux affaires. « Depuis l’année académique 2011/2012, la Faculté des Sciences Economiques et Gestion (FSEG) a connu un nouvel essor sous l’impulsion et la vision éclairée du doyen. Les effectifs des étudiants étaient pléthoriques et les infrastructures avaient des capacités insuffisantes. Face à tous ces problèmes, le doyen a mis au point pour la première fois au Mali, un emploi du temps dynamique qui permet une bonne optimisation de la ressource rare. Malgré ces effectifs pléthoriques et les grèves, depuis 2011 à aujourd’hui les années universitaires se sont parfaitement déroulées et les évaluations se font en deux (2) sessions toutes choses qui ont permis à la FSEG de redorer son image » a souligné M. Koné.

Il a rappelé que l’une des préoccupations essentielles du doyen depuis son arrivée en 2011, a été la formation des enseignants et des assistants potentiels. « Egalement, à son arrivée en 2011, les défis auxquels le Pr Ousmane Papa Kanté s’est attaqué, étaient la formation doctorale des enseignants assistants et la promotion des enseignants docteurs. C’est ainsi que plus de vingt (20) enseignants assistants ont soutenu leurs thèses de doctorat. Plusieurs assistants sont passés sur les titres d’aptitudes (CNELA) aux grades de maitre-assistant et de maitre de conférences » s’est félicité M. Koné.

Il relèvera également la promotion de la recherche. « Pour cela, M Kanté a créé au sein de la FSEG le Centre universitaire de recherche économique et sociale (CURES) qui est un outil très puissant d’aide à la décision. Ce centre est affilié au Réseau Think Tank (RTT) de l’UEMOA. Dans le cadre de la consolidation de la recherche, la FSEG a inauguré la première bibliothèque de toute l’USSGB avec les documentations actualisées en matière de recherche. En plus, grâce à la coopération luxembourgeoise et en collaboration avec le MEAD, la FSEG dispose d’une bibliothèque virtuelle installée dans la salle des doctorants »a-t-il soutenu.

En termes de perspectives, le Dr Koné a annoncé que le Pr Ousmane Papa Kanté envisage pour la gestion des effectifs de l’année académique 2017-2018, la mise en place d’un centre de calcul et la création et le fonctionnement du bureau pour l’alliance de la « route de soie ».

Le porte-parole du Collectif conclura que son association ne s’inscrit pas dans une démarche syndicale.

Moctar Dramane Koné, Stagiaire

