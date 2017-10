Après quelques mois de polémique au sujet du doyen de la FSEG, le Collectif des Enseignants de ladite faculté défend le bilan de M. KANTE. A cet égard, ce collectif ou « La Marche vers l’avenir » a convié la presse hier pour exposer les acquis, les défis et les perspectives sous l’ère de Pr Ousmane Papa KANTE.

Il est dimanche. La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG) est bien animé. Des centaines de moto occupent le parking à la porte. Dans la cours, les étudiants sont nombreux et occupés par leur révision. Car les dimanches sont consacrés aux évaluations. Une situation unique aux alentours. Les autres facultés sont calmes comme il se doit pendant les dimanches. A l’intérieur, dans la salle de conférence de la FSEG, Adama KONE, chargé de cours à la FSEG, anime un point de presse sur le bilan de ce lui qui a créé cette situation. Entouré par ses pairs, habillé en costume, gorge serrée avec une cravate jaune et non syndiqué, M. KONE s’exprime sans peur, sans détour ni hésitation. Il défend avec fierté les acquis, les défis que le doyen KANTE a relevés et a évoqué les perspectives de ce doyen.

D’abord, compte tenu de l’effectif, Ousmane Papa KANTE a muté des emplois de temps statiques aux emplois du temps dynamique. Cette innovation a permis à la FSEG de jongler l’effectif pléthorique à la capacité d’accueil insuffisante. Ainsi, la durée des cours ont été de 7 heures à 21 heures et du lundi au samedi. Le dimanche étant consacré aux évaluations. Aussi, la FSEG a pu continuer ses cours pendant que les autres facultés étaient en grève suite aux mots d’ordre des syndicats des enseignants.

Ensuite, Adama KONE soutient que le Pr KANTE a renversé la situation en six (6) ans. En effet, M. KANTE a inscrit la formation en générale et celle des enseignants en particulier sur la liste de ses objectifs. C’est ainsi que plus de 20 assistants ont soutenu leur thèse de doctorat sous son impulsion. Dont le premier docteur en économie à l’ISFRA. De même, plusieurs Assistants ont acquis le grade de Maître de cérémonie. De plus, le doyen de la FSEG, avec l’aide de ses collègues, a réussi à appliquer le système LMD surtout la Licence et le Master. Aussi, la promotion de la recherche était en ligne de mire de Pr KANTE et son équipe. A cet effet, le Centre Universitaire de Recherche Economique et Sociale (CURES) a été créé au sein de la FSEG. Ce centre de recherche est affilié au Réseau Think Tank (RTT) de l’UEMOA. Dans ce même cadre, la première bibliothèque de toute l’USSG a été inaugurée par la FSEG sous l’’ère KANTE. En plus, cette faculté dispose d’une bibliothèque virtuelle.

Enfin, « la marche vers l’avenir » a l’ambition de réaliser trois grands projets dans l’avenir. Il s’agit d’abord de la gestion des effectifs de l’année académique 2017-2018 estimés à 11.000 étudiants. Pour atteindre cet objectif, les responsables de la FSEG expriment un besoin de 100 salles de classe à 50 places. Ensuite, la mise en place d’un centre de calcul pour faciliter la gestion de ces effectifs. Enfin, la création et le fonctionnement du bureau pour l’Alliance de la « route de la soie ». Elle a pour but de constituer une interface technique (sur le plan des études et de la recherche) entre les investisseurs chinois et les opportunités d’investissement au Mali. La mise en œuvre de ce projet est intégralement prise en charge par la Chine à hauteur de 70 milliards de dollars.

Yacouba TRAORE

