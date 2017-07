À la faveur d’un point de presse organisé par le comité AEEM de la Faculté des sciences économiques et de gestion (Fseg), des étudiants de cet établissement universitaire ont apporté leur soutien à leur Doyen, Ousmane Papa Kanté. C’était le mardi 20 juin à la Fseg.

Ce point de presse était animé par le secrétaire général du comité Aeem de la Fseg, Mamadou Bouaré, accompagné de son secrétaire à l’information Amadou Diané. L’objectif était de faire le point sur l’annulation des examens, l’organisation de la session «payante» et la suspension du Doyen de la Fseg, suite à la lettre n°2017-29 /Cen-Snesup (Comité Exécutif National du Syndicat national de l’enseignement Supérieur).

Selon Amadou Diané, secrétaire à l’information du comité Aeem de la Fseg, pour éviter l’année blanche, la Fseg avait continué à dispenser des cours pour le plus grand intérêt et le bonheur de l’ensemble des étudiants pendant la grève illimitée du Snesup. «Nous témoignons que ces cours ont été dispensés par des professeurs titulaires n’ayant pas suivi le mot d’ordre de grève du Snesup ; des vacataires qui dispensaient les cours magistraux, des travaux dirigés, mais aussi les surveillances des examens», a-t-il déclaré.

Le secrétaire général du comité Aeem de la Fseg, Mamadou Bouaré, a, quant à lui, rappelé que pour remédier au déficit d’enseignants et éviter une année blanche, le Doyen Ousmane Papa Kanté a procédé, pendant la grève illimitée du Snesup, à une réorganisation des groupes de passages afin que l’avenir des pauvres étudiants ne soit pas hypothéqué. «Nous remercions les efforts de tous les jours fournis par le Doyen et son équipe pour une Fseg meilleure et compétitive sur le marché de l’emploi», a-t-il déclaré.

Au sujet de la session «payante», le secrétaire général a fait savoir qu’après l’assemblée générale d’information des étudiants et la réunion du conseil des professeurs, il a été décidé que les étudiants qui n’ont pas validé toutes les unités d’enseignements après les deux sessions puissent le faire à la condition de verser une somme de 10 000 Fcfa. «Le comité Aeem en synergie avec l’ensemble des étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion dit non à l’annulation des examens et à la suspension ou encore à la révocation du Doyen de la Fseg», a-t-il conclu.

Korotoumou KARABENTA et Assa TRAORE/stagiaires