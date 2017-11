Expliquer à l’opinion nationale et internationale, les acquis, les défis et les perspectives de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG) de l’Université des sciences sociales et de gestion de Bamako (USSGB). Tel était l’objectif du point de presse animé par le «Collectif des enseignants de la FSEG», qui soutient les actions du Doyen de la Fseg, le PR Ousmane Papa Kanté dont l’animateur principal était le Dr Adama Koné, avec à ses côtés entre autres, Dr Issoufou Soumaila Mouleye, coordinateur adjoint du Master en Economie Appliquée au Développement (MEAD)

D’entrée de jeu, le conférencier a précisé que depuis l’année académique 2011-2012, la FSEG a connu un nouvel essor sous l’impulsion et la vision éclairée du Doyen, Pr Ousmane Papa Kanté. « Il a fait confiance et responsabilise les jeunes enseignants de tout bord. Il a insufflé à cette équipe le gout du sacrifice et du travail. Toutefois, ces efforts et sacrifices ne sont pas toujours sus du public malien. D’où la tenue de ce point de presse», déclare Dr Adama Koné. Ainsi, dit-il, comme acquis de 2011 à 2017, face à la pléthore des effectifs, le Doyen Kanté a mis au point un calendrier dynamique pour une bonne optimisation des ressources rares (insuffisance de capacités d’accueil). Malgré les effectifs pléthoriques, souligne l’orateur, les années universitaires se sont parfaitement passées et les évaluations se font en deux sessions. «Toute chose qui a permis à la Fseg de redorer son image. Elle est passée par la suppression des cours privés, tout en renforçant les travaux dirigés (TD) malgré l’insuffisance de salles de TD», indique Dr Adama Koné. Aujourd’hui, nous sommes dans les examens de fin d’année (2ème session) pour les 6137 étudiants du Système LMD S1), près de 4000 étudiants pour les S2, S3, S4 et les étudiants du système classique (1500). D’ici le 30 novembre nous allons boucler les examens. 125 professeurs vacataires et permanents ont été mobilisés pour ce travail gigantesque. En regardant de près, le constat en claire. « Si on n’avait jeté l’éponge tous ces étudiants allaient être sacrifiés. Il fallait éviter de prendre en otage les étudiants », souligne Adama Koné.

En perspectives, ou « vision de la marche vers l’avenir, dit-il, on envisage trois points essentiels : la gestion des effectifs de l’année académique 2017-2018, la mise en place d’un centre de calcul ; la création et le fonctionnement du bureau pour l’alliance de la « route de la soie ».

Concernant les défis, selon le Dr Adama Koné plusieurs ont été relevés par le Doyen et son équipe : le soutien du décanat à 20 enseignants pour soutenir leur doctorat, le passage de plusieurs enseignants sur les listes d’aptitudes (Cneal), l’enregistrement de quatres de la Fseg à être admis au grade de maître assistant du Cames, etc. Pour le collectif, dit-il, chacun à un rôle à jouer pour le bonheur de ces milliers d’enfants. Contrairement aux rumeurs et allégation que l’année serait blanche ou noire ici, dit-il, il n’en est rien. «Notre année est en phase d’être bouclée avec deux sessions. Les secondes sont en cours et l’année ne sera pas blanche à la FSEG», conclu Dr Adama Koné.

Hadama B. Fofana

