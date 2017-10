Le dimanche 29 octobre dernier, les membres du Collectif des enseignants de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG) étaient face aux hommes de média. Avec pour objectif : d’informer l’opinion nationale et internationale sur les acquis, les défis et perspectives de la FSEG. Le principal conférencier, Pr Adama Koné et ses collègues ont clairement indiqué qu’ils soutiennent l’actuel doyen de la FSEG Pr. Ousmane Papa Kanté.

La conférence de presse qui a mobilisé un grand nombre de journalistes s’est déroulée dans la salle de conférence de la FSEG, en présence de plusieurs professeurs de ladite Faculté.

A l’entame de son intervention, le principal conférencier, Pr Adama Koné a précisé qu’il n’est affilié à aucune organisation syndicale. Avant d’entrer dans le vif du sujet en révélant que la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (F.S.E.G) a connu un fulgurant essor académique sous l’impulsion et la vision éclairée du Doyen, Pr Ousmane Papa Kanté. Selon lui, dès son arrivée à la tête de cette faculté ce dernier a fait confiance à une équipe dynamique et a responsabilisé les jeunes enseignants de toutes les catégories (permanents comme vacataires) et de tous les bords syndicaux. « Le Doyen a su insuffler à cette équipe le goût du sacrifice et du travail. Toutefois, ces efforts et sacrifices ne sont pas sus du public malien qui a confié la formation de ces enfants (donc l’avenir du Mali) à la FSEG », a-t-il déclaré.

Parlant des efforts du doyen de la FSEG, Pr. Ousmane Papa Kanté, il a rappelé qu’à l’arrivée de ce dernier au poste de Doyen en 2011, la faculté faisait face à un problème d’effectifs pléthoriques.

Pour pallier ce problème, selon lui, le doyen Ousmane Papa Kanté a élaboré un emploi du temps dynamique. Une nouvelle dynamique, qui dit-il a permis le déroulement normal des cours, malgré les effectifs pléthoriques et les grèves. Selon lui, la FSEG n’a jamais fait d’année blanche, à la différence de beaucoup d’autres facultés, depuis 2011.

Outre ces efforts, d’après le conférencier, Pr. Adama Koné, le doyen de la FSEG Pr. Ousmane Papa Kanté, s’est attelé à la formation continue des enseignants. Selon lui, 20 enseignants assistants ont soutenu leur thèse de doctorat.

Il a également fait savoir que plusieurs enseignants Assistants sont passés sur les listes d’aptitudes (CNELA) aux grades de Maître-Assistant à celui Maitre de conférences. Tandis que sur le plan international dit-il, entre 2016 et 2017, la FSEG a enregistré (4) enseignants admis au grade de Maître-Assistant du CAMES.

Mais aussi le conférencier, a précisé que pour mieux répondre aux besoins du marché de l’emploi, la FSEG sous la direction du Pr. Ousmane Papa Kanté a créé plusieurs filières de formation dont : une Licence en Audit et Contrôle de Gestion, Licence en Finance Publique et Administration, un Master en Audit et Contrôle de Gestion, Master recherche en Sciences de Gestion, etc.

S’agissant de la promotion de la recherche il a souligné que le Centre Universitaire de Recherche Economique et Sociale, a été créé au sein de la FSEG. Et grâce à la coopération luxembourgeoise et le MEAD, la FSEG dispose d’une bibliothèque virtuelle. Dans la même dynamique, il a précisé que près d’une vingtaine de bureaux ont été aménagés et équipés par la FSEG pour les enseignants chercheurs.

Selon le conférencier, tous ces défis ont été relevés grâce à la détermination non pas d’un seul homme, mais de toute une équipe de jeunes enseignants qui croient à la vision de « La Marche vers l’Avenir » du doyen Pr Ousmane Papa Kanté.

Cependant, malgré ces résultats selon lui, la FSEG a encore d’énormes défis à relever notamment la gestion des effectifs de l’année académique 2017-2018 (11 000 nouveaux bacheliers attendus), la mise en place d’un centre de calcul et la création et le fonctionnement du bureau pour l’Alliance de la « route de la soie ».

D’où l’occasion pour le conférencier de lancer un appel au gouvernement pour aider la FSEG à faire face aux nouveaux défis qui se profilent à l’horizon.

Fily Sissoko

