Une nouvelle grève est en préparation à la FSEG. Motif : le recteur Samba Diallo est revenu sur la décision de suspension du doyen Papa Kanté. Au final, la mesure n’aurait duré qu’à peine vingt-quatre heures. Un pied de nez à Abdou Mallé et son comité syndical. Pour rappel, Papa Kanté avait saboté le mot d’ordre de grève illimitée décrété par le SNESUP en attribuant les heures de professeurs titulaires affiliés au SNESUP à des « enseignants » (ou supposés tels) de tous bords. Et comme si cela ne suffisait pas, et pour narguer les grévistes, il avait médiatisé son acte. Cela faisait trop, et le SNESUP, qui était sorti très amoindri des dernières négociations avec le gouvernement (très peu de réussite selon de nombreux militants), ne pouvait laisser passer un tel affront. Pour le laver, il exigea et obtint la suspension de Papa Kanté. Qui a notamment enfreint les règles académiques en attribuant des cours au tout-venant, à des non-qualifiés. Mais coup de théâtre, le recteur, Samba Diallo réputé pour sa « sournoiserie », se rétracte et annule dès le lendemain l’acte qu’il avait pris à l’encontre de l’indélicat doyen. Il aurait demandé au ministre, Pr Assétou Founé Samaké Migan, de s’assumer sur la question. En attendant l’indécision, Papa Kanté trône de plus belle, comme si de rien n’était. Depuis d’ailleurs, explique-t-on, les grévistes ne figureraient pas sur la liste des bénéficiaires d’heures supplémentaires. Nous n’en savons pas trop sur ce point, mais toujours est-il que, selon nos sources, une nouvelle grève se prépare, encore et toujours pour exiger la suspension du fameux Papa Kanté. Un doyen qui « n’a aucun égard même pour Samba Diallo, le recteur et son chef hiérarchique » indique l’entourage de Samba Diallo. Lequel, sous la couverture de Koulouba (de Me Kassim Tapo, dit-on) se moquait éperdument de Me Mountaga Tall, alors ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Chacun son tour chez le coiffeur… En tout cas, ce sont ces « parapluies » qui « tuent » l’efficacité de l’administration.

A.D