Suite aux intimidations persistantes du pouvoir Turque par rapport à la fermeture des Collèges

Horizon au Mali, l’association des parents d’élèves est vent debout contre cette décision. Elle l’a fait savoir à travers un point de presse, le samedi 15 avril dernier dans la salle de conférence de l’école sise à Sebénikoro.

Après avoir mis l’accent sur l’historique de l’école, Madame Koita Aminata Traoré, première vice-présidente de l’association des parents d’élèves des écoles Collège Horizon, dira que ses écoles comptent de nos jours un peu plus de trois mille (3000) élèves. « C’est compte tenu des rumeurs de fermeture ou de changement de direction des écoles de nos enfants que notre bureau constitué de 15 membres a décidé de s’unir pour manifester notre inquiétude » a-t-elle indiqué. Et d’étaler que la situation est très inquiétante. A l’en croire, le ministre de l’éducation sortant avait promis de tout mettre en œuvre pour que les dits écoles ne soit pas fermer, car nul n’ignore l’apport et la qualité de ses écoles. Parlant du changement des dirigeants des directions, elle dira que l’expérience vécue sous d’autres cieux n’est pas encourageante et que nos autorités ne doivent jamais accepter que cela se fasse chez nous ici au Mali.

Abondant presque dans le même sens, les autres membres de l’association présents ont promis d’aller jusqu’au bout, s’il le faut. « Notre combat, est celui de nos enfants. Que nous soyons donc épargnés des politiques politiciennes qui opposent M. Erdogan à Fethula Gulen », ont-ils laissé entendre. Selon eux, il n’y a pas de raison de changer une équipe qui gagne.

En guise de conclusion, c’est unis comme un seul homme, qu’ils vont lancer un vibrant appel aux autorités maliennes. « Face au gouvernement turque, notre gouvernement doit faire preuve de sagesse », ont-ils scandés.

KANTAO Drissa