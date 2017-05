Le round des négociations ouvert le mercredi 17 mai dernier vers 17 heures entre le Syndicat National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (SNESUP) en grève illimité depuis le mardi 4 avril dernier et le Gouvernement s’est soldé par un accord entre les deux parties, mettant ainsi fin à la grève illimitée dans le secteur de l’Enseignement Supérieur.

Sur les 7 points de revendications, des accords ont été trouvés sur 6 points. Le seul point qui faisait toujours l’objet de blocage était relatif au point 1. A savoir, la signature immédiate du rapport de la Commission tripartite déposé le 31 janvier 2017 et l’application immédiate de la grille plafond 3000 et plancher 1368 au personnel enseignant de l’enseignement supérieur et aux chercheurs. Lors des négociations du lundi 15 mai dernier, les deux parties se sont séparées en désaccord sur ce point. Le Gouvernement proposait l’indice plafond 1400 et le syndicat, l’indice 1600 avec son application en 2017. Finalement, les deux camps se sont mis d’accord sur l’indice plancher 640 et plafond 1400, mais applicable dès juin 2017 et l’indice 1460 (plafond) applicable à partir de janvier 2018. L’indice plancher actuel s’élèverait à 555 contre 1110 comme indice plafond.

Ainsi, le bras de fer qui opposait le Syndicat National de l’Enseignement Supérieur, en grève illimitée depuis le 4 avril dernier et le Gouvernement vient d’avoir une issue heureuse à travers un accord trouvé entre les deux parties qui étaient en négociations hier jeudi 17 mai. Cette dernière discussion portait sur les indices et leur calendrier d’application.

Les autres points de revendications du syndicat qui ont fait l’objet d’accords depuis les négociations du 25 avril dernier sont : l’adoption immédiate du nouveau statut « Enseignant-Chercheur » avec les quatre (4) fonctions :(Assistant/Attaché de recherche, Maitre Assistant/chargé de recherche, Maitre de Conférences/Maitre de Recherche, Professeur/Directeur de Recherche), les charges horaires actuelles en semestre et la transposition des Assistants/Attachés de recherche Docteurs dans le Corps des Maitres Assistants/Chargés de recherche (point 3), l’intégration immédiate dans la fonction publique des travailleurs contractuels payés sur les budgets autonomes des structures de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (2), la nomination immédiate des agents fonctionnaires de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique omis de la hiérarchisation du 16 juin 2015 et la capitalisation des publications des chercheurs de l’IER recrutés en 2008 pour leur transposition (point 4), le rétablissement immédiat et effectif du Fonds « Études et Recherche » conformément au protocole d’accord du 13 mai 2016 (5), le payement immédiat des arriérés d’heures supplémentaires de 2013-2014-2014-2015 aux enseignants de l’IUG et l’éradication totale de la violence à l’espace universitaire.

M. D