Un accord a été trouvé le mardi 2 mai dernier entre le Gouvernement et les syndicats de l’éducation signataires de l’accord du 15 octobre 2016 en grève depuis décembre 2016. Pour le principal point de revendication des syndicats, à savoir l’adoption d’un statut autonome des enseignants, le Gouvernement a promis un statut et une grille indiciaire annexée de 16 échelons par suppression du dernier échelon de la classe exceptionnelle avec comme indice plancher, 235 et indice plafond 1060.



Les syndicats de l’éducation signataires de l’accord du 15 octobre (sept branches syndicales au total ) avaient 6 points de revendications qui sont entre autres: l’adoption d’un statut autonome de l’enseignant malien, l’harmonisation des salaires avec ceux de la sous-région, l’adoption d’une carte scolaire pour l’enseignement fondamental, c’est-à-dire respecter la distance réglementaire qui est de 500 mètres entre les établissements scolaires pour éviter qu’ils ne soient trop rapprochés, la construction des nouvelles salles de classes, la généralisation du curriculum, la réintroduction de l’examen d’entrée en 7ème année, le respect strict des textes régissant la mutation des enseignants et l’augmentation de l’indemnité de responsabilité pour les enseignants des catégories A, B, et C.

Les sept syndicats qui étaient résolument engagés dans cette grève sont: le Syldef, le Syndicat National de l’Education de Base (Syneb); le Syndicat National des Travailleurs de l’Enseignement Privé Catholique (Syntec), le Syndicat National de l’Enseignement Secondaire (Synesec), le Syndicat National des Enseignants Fonctionnaires des Collectivités (Synefct), le Fenarec et enfin le Syndicat National de l’Education et de la Culture (Snec).

Les résultats des négociations entre les Syndicats et le Gouvernement ayant abouti à la fin de la grève sont les suivants : Pour les points 1, 2 et 3, il sera adopté un statut et une grille indiciaire annexée pour le personnel de l’éducation préscolaire et spéciale et de l’enseignement fondamental et secondaire. Une commission tripartite proposera dans un délai de 10 jours, un statut et une grille indiciaire annexée de 16 échelons par suppression du dernier échelon de la classe exceptionnelle avec comme indices planchers 235 et indices plafond 1060. Le Gouvernement s’engage à déposer sur la table de l’Assemblée Nationale, le projet de loi relatif à un statut autonome et une grille indiciaire annexée pour le personnel de l’éducation préscolaire et spéciale et de l’enseignement fondamental et secondaire au cours de la prochaine session parlementaire d’octobre 2017. La date d’application du statut et de la grille annexée est celle de la promulgation de la loi y afférente. L’incidence financière de la grille est fixée à 5 milliards 600 millions FCFA.

Au niveau du point 4, le Gouvernement s’engage à régulariser la situation des sortants de l’ENSUP. Cette régularisation, précise le porte-parole des syndicats signataires du 15 octobre 2016, concerne les diplômés de 2013 et de 2014 qui ont intégré la fonction publique de l’État et des Collectivités Territoriales. Aussi, une commission sera mise en place à cet effet. Et le palier d’intégration des diplômés de l’ENSUP sera défini en fonction de la nouvelle grille.

S’agissant du point 5, à savoir la relecture et la conformité de l’arrêté N°32-82 du 11 août 2011 avec les recommandations de la lettre de contestation des différents syndicats, le Gouvernement s’engage à le faire avec la partie syndicale avant toute signature.

