Dans cet entretien qu’il accorde au journal ‘’Le Confident’’, Abdoulaye Fanta Danssoko, le N°1 des étudiants de la faculté de médecine et d’odontostomatologie (FMOS) et de la pharmacie (FAPH), de l’université des sciences des techniques et des technologies de Bamako (USTTB), nous permet de mieux le connaitre.

Le Confident : Qui est Abdoulaye Fanta Danssoko?

A F D : Je suis né le 1er janvier 1992 à Koulikoro. C’est en Côte d’Ivoire plus précisément à Abidjan que j’ai fait mes études primaires. Après le BPCE (DEF au Mali), je suis retourné au pays pour le lycée. Après l’obtention du BAC en 2010, je me suis inscrit à la faculté de médecine et d’odontostomatologie (FMOS) .En 2011 j’ai connu, une année blanche qui a eu comme conséquences mon échec au numerus clausus en 2012 avant de l’obtenir en 2013.Aujourd’hui, je fais la 5ème année option médecine.

Avant d’être le candidat de la coalition Raser Allure (RASSURE), j’ai été secrétaire à l’organisateur adjoint et guide des DIPLOMATES qui est un sous-groupe de l’ALLURE, J’ai aussi occupé le poste de secrétaire aux relations féminines de l’ALLURE, avant d’être Informateur principal du même état-major. J’ai également été à deux reprises directeur de campagne de l’ALLURE. J’ai servi en tant que informateur du comité pendant le mandat de Baba Alpha O Wangara. J’ai pour finir été directeur de campagne du Secrétaire Général sortant, GOURO S Cissé.

Le Confident : Vous venez d’être élu N°1 des étudiants en médecine, odontostomatologie et pharmacie, à cet effet quel est le sentiment qui vous anime ?

A F D : le sentiment qui m’anime est un sentiment de joie et de fierté, car être choisi parmi des milliers d’étudiants pour être le représentant légitime de tous les étudiants n’est pas donné à tout le monde. J’en rends grâce à Allah et remercie mes camarades pour la confiance placée en ma modeste personne.

Le Confident : Y-a-t-il un thème sous le quel votre mandat sera placé, si oui lequel?

A F D : Evidemment que oui, mon mandat sera placé sous le thème : « La responsabilité et l’impartialité du comité ». Même si je n’ai été élu que par les étudiants de deux états-majors, je demeure le secrétaire général de l’ensemble des étudiants de nos deux facultés. Et je ne ménagerais aucun effort pour être à la hauteur des attentes des uns et des autres.

Le Confident : Qu’en est-t-il de vos rapports avec le camarade qui a perdu l’élection ?

A F D : Nos relations sont restées intactes, vu qu’au-delà des colorations, nous sommes des camarades de classe. Rien ni personne ne peut changer cela, d’ailleurs, chaque fois on s’écrit des sms et on s’appelle au besoin. Comme le dit un proverbe bien connu de chez nous : Que ce soit Lassine ou Fousseny (les jumeaux) qui pêche un bon poisson, c’est toujours la mère des jumeaux qui fera une bonne sauce dans tous les cas.

Le Confident : Vu que les étudiants de vos deux facultés sont en examens, quel message souhaiteriez-vous leur adresser?

A F D : Je les dis beaucoup de courage et bonne chance. Je pense plus particulièrement aux numerussiens. Qu’ils sachent que nous avons mis tout en œuvre pour qu’ils rentrent dans les salles d’examens avec les mêmes chances, c’est à dire aucun étudiant ne sera favorisé.

Le Confident : Avez-vous un message à l’endroit des décanats ?

A F D : Nous remercions nos deux décanats pour leur accompagnement. Aussi, qu’ils sachent que nous ne les considérons pas comme des ennemis, mais plutôt comme des encadreurs et des partenaires. Je profite de votre journal pour informer que dans un bref délai, nous allons les présenter notre cahier de doléances à travers une audience.

Le Confident : Votre mot de la fin

A F D : Je remercie l’ensemble des étudiants de nos deux facultés sans exception. Je sais qu’ils ont confiance en moi. Raison pour laquelle je voudrai qu’ils transforment leur confiance en une foi, car lorsque tu as confiance en quelqu’un, il finira par être ridicule à tes yeux. Mais si tu as foi en quelqu’un il sera toujours un grand homme pour toi. Jamais nous ne laisserons l’intérêt d’un seul étudiant de nos deux facultés au profit de notre intérêt personnel. Face aux combats et aux luttes nous ne reculerons jamais. Nous n’admettons jamais l’injustice et le favoritisme. Face à la démagogie et à l’égocentrisme, nous dirons non. Nous l’avons dit, nous le ferons…. Grand merci au journal ‘’Le Confident’’ pour son accompagnement.

KANTAO Drissa