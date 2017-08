Le vendredi 4 août 2017, les résultats de l’examen partiel de la faculté de médecine et d’odontostomatologie ont été proclamés. Il s’agit bien des classes de 2ème et 6ème année. Les étudiants de la première année sont soumis au numerus clausus, avec une seule évaluation en fin d’année.

Après la proclamation des résultats, notre équipe de rédaction s’est rendue sur place. Comme à l’issue de n’importe quel concours, les étudiants étaient partagés entre joie et tristesse. Cependant, même si nous ne disposons pas des statistiques, nombreux étaient ceux qui dansaient de joie pour avoir validé toutes les matières de la première session.

A en croire une source proche du comité aeem, les décanats de la FMOS et celui de la FAPH sont a saluer pour leurs efforts. ‘’Je remercie du fond du cœur le doyen Seydou Doumbia et tous ses collaborateurs, je salue particulièrement le vice doyen, le Professeur Faye. Ils n’ont ménagé aucun effort, malgré le grand retard provoqué par la grève des enseignants et leurs calendriers chargés pour l’organisation de l’examen partiel’’, a-t-il confié. Et de préciser que l’organisation de l’examen partiel est à l’avantage des étudiants.

Pour le doyen Seydou Doumbia, les bons étudiants commencent à préparer les examens depuis le premier jour de la rentrée. ‘’Au nom de mes collaborateurs et à mon nom propre, je félicite tous les étudiants qui ont validé les épreuves de l’examen partiel. Je les exhorte à maintenir la ceinture serrée pour en faire autant lors de l’examen de fin d’année. Pour ceux qui n’ont pas pu valider les épreuves de l’examen partiel, ils doivent beaucoup plus se concentrer, afin de pouvoir valider leurs tickets d’entrée en classe supérieure’’, dira le doyen Doumbia.

Quant aux résultats des étudiants en pharmacie, ils seront proclamés dans les plus brefs délais, selon des sources proches de l’administration.

KANTAO Drissa