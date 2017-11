Conscients de l’importance de la formation pour le développement des aptitudes personnelles, ‘’Les Bâtisseurs’’ n’entendent pas rester en marge. Pour se faire, ils ont organisé un atelier de formation le week-end dernier à l’école fondamentale du Point-G, dont le thème était : ‘’ Prise de parole en public : les techniques pour convaincre’’.

Ladite session de formation a rassemblé une trentaine d’étudiants de la faculté de médecine et d’odontostomatologie (FMOS) et de la faculté de pharmacie (FAPH). Elle était animée par M. KANTAO Drissa, Directeur de Publication du journal ‘’Le Confident’’ et non moins Président de l’Association ‘’Le Flambeau du Mali’’.

Avant d’entamer la formation, M. KANTAO s’est brièvement présenté aux étudiants et leur a expliqué comment il est arrivé à devenir ce qu’il est aujourd’hui grâce au fait qu’il était actif quand il était encore étudiant « chaque fois que je vois un groupe d’étudiants s’engager de la sorte, je me réjouis. Mieux, quand-t-il s’agit pour moi de les accompagner dans la mesure du possible, je le fais sans calcul et sans condition. J’ose croire que vous êtes déterminés à passer un cap dans votre performance orale en un temps record », a fait savoir M. KANTAO pour exprimer son degré d’engager aux côtés de ses cadets étudiants.

Dans son introduction, il a fait savoir que cette formation ‘’ Prise de parole en public : les techniques pour convaincre’’ est une bonne occasion à saisir pour être un orateur. « Vous devez donc être attentifs et participer activement aux débats » a-t-il conseillé. Par modestie, il ne prétendait nullement être le tout sachant. Et ajoutait que ce qu’il sait, n’est qu’une goutte d’eau, alors que ce qu’il ne sait pas est un océan immense.

Parlant de la formation, M. KANTAO affirmait qu’il est conçu pour tous ceux qui sont “gênés” à s’exprimer face à un groupe ; tous ceux qui n’ont jamais bénéficié d’un regard sincère et professionnel pour se situer par rapport à leurs atouts et points faibles à l’oral ; tous ceux qui n’ont jamais eu l’occasion de s’entraîner à prendre la parole devant un groupe…

Posséder les “incontournables” de la prise de parole face à un groupe ; apprivoiser le trac ; parler sans notes ; s’adapter à son auditoire ; la voix ; Le regard ; la posture ; le verbe ; l’art de l’accroche ; réaliser et utiliser des notes “utiles” ; improviser sans en avoir l’air ; les plans “futés” pour conquérir l’auditoire ; réussir à prendre toute sa place face au groupe ; présenter un exposé simple ; improviser sans perdre ses moyens ; la gestion du stress ; la présentation physique ; l’expression du visage… ont été développés avec la manière par M. Drissa KANTAO.

À la fin de la formation, une série de questions réponses a permis aux uns et aux autres de mieux savoir sur le sujet. Les étudiants futurs médecins et pharmaciens présents dans la salle, ont vivement remercié le formateur avant de l’acclamer.

‘’En réalité, le but recherché est largement atteint, chacun de nous est désormais capable de pouvoir présidé un débat et de prendre la parole en public. Nous remercions M. KANTAO pour sa disponibilité et son engagement sans faille pour la cause des jeunes universitaires’’, dira le Président des Bâtisseurs M. Moumine Guindo. Plusieurs autres témoignages allant dans le même sens ont été recueillis.

Vivement la prochaine séance de formation.

Dognoumé DIARRA

