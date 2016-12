Les différents syndicats du fondamental et du secondaire projettent une autre grève du lundi 9 au jeudi 19 janvier 2017. Cette fois, le débrayage sera marqué par le refus de divulguer les résultats des évaluations du premier trimestre que les professionnels appellent ‘’la rétention des notes’’.

Depuis un certain temps, les syndicats des enseignants du fondamental et celui du secondaire à savoir : le Synesec, le Syneb, le Synetct, le Fenarec et la section enseignement secondaire du syndicat national de l’éducation et de la culture avaient déposé sur la table du gouvernement six points de revendication pour l’amélioration de leur cadre de vie et condition de travail.

Il s’agissait notamment de l’adoption d’un statut autonome de l’enseignement, d’alignement de salaires des enseignants du Mali sur ceux de la sous-région, de l’adoption d’une carte scolaire à l’enseignement fondamental secondaire et de la construction d’école publique. S’ajoutent la généralisation du curriculum, la prise des mesures d’accompagnement pour la mise en œuvre de l’APC, la réintroduction d’examen d’entrée en 7e année, le respect strict des textes régissant la mutation enfin l’augmentation de l’indemnité de responsabilité des enseignants de catégorie A, B et C.

Sur les six points, un accord a été trouvé sur deux seulement à savoir : 1-la généralisation du curriculum (la prise des mesures d’accompagnement pour la mise en œuvre de l’APC et la réintroduction d’examen d’entrée en 7e année) 2-le respect strict des textes régissant la mutation. Le point 3 a déjà fait l’objet d’un accord partiel à savoir : l’adoption d’une carte scolaire à l’enseignement fondamental et secondaire et la construction d’école publique.

Rien à signaler du côté gouvernement malgré l’observation d’une grève de 120 heures par les syndicalistes et la menace proférée par le ministre Barthélémy Togo de retenir les jours chômés sur les salaires des enseignants. Face à l’intransigeance de l’Etat, le lundi 19 décembre 2016, les différents syndicats du fondamental et du secondaire avaient pris d’assaut le pavillon des sports du stade Modibo Kéita de Bamako pour donner des informations leurs militantes et militants.

À l’issue de ce meeting, ils se sont mis d’accord d’utiliser comme arme la rétention des notes des évaluations du premier trimestre et la projection d’une grève de 216 heures à partir du 9 janvier prochain. Les syndicalistes invitent leur base à plus de détermination surtout à ne pas céder à la panique.

Nouhoum Konaré