La grève illimitée des enseignants déclenchée par le SNESUP, suit son cours normal. Soucieux du sort de ses camarades, le Secrétaire général du Bureau de la Coordination nationale de l’Association des élèves et étudiants du Mali (Aeem), Abdoul Salam Togola, était face à la presse pour exprimer son inquiétude et inviter par la même occasion les autorités compétentes et le corps professoral à penser à l’avenir des étudiants qui sont aussi leurs enfants.

Depuis un certain temps, l’école est paralysée en raison des mouvements des enseignants. Ce phénomène veut devenir un blocage pour la formation des élèves et étudiants, voire leur avenir, a laissé entendre Togola. Face à cette situation, l’AEEM estime que les plus autorités scolaires et universitaires doivent mettre les enseignants dans les meilleures conditions de vie et de travail. Car, selon lui, le métier d’enseignement est noble et n’a pas de prix.

En revanche, le ségal de l’AEEM a sollicité avec humilité et respect le corps professoral de penser à l’avenir des élèves et étudiants qui sont leurs enfants. En lançant un cri de cœur, le jeune Abdoul Salam a indiqué que « toute revendication d’amélioration de conditions de vie et de travail est légale et légitime , mais doit aussi faire preuve de vigilance sur les méthodes de revendications pour ne pas faire plus de victimes » .

Mettant en garde les personnes de mauvaises volontés qui veulent aggraver leur souffrance en incitant certains délinquants à faire sortir les établissements privés, Togola a été on ne peut plus clair : « l’AEEM n’a pas l’intention de rester bras croisés et voir leur avenir partir en fumée ». C’est pour cette raison, il a fait cinglant démenti: «Nous démentons publiquement ces affirmations et nous condamnons fermement ces actes qui n’honorent pas l’école malienne». Avant d’ajouter que celui qui sera appréhendé pour ces sorties intempestives au nom de l’Aeem sera remis aux forces de l’ordre pour répondre à ses actes. Il a soutenu que l’Association n’hésitera pas d’utiliser tous les moyens légaux pour que les élèves et les étudiants puissent avoir une bonne formation et dans les règles de l’art.