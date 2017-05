Le complexe scolaire Dallaba de Kayes a servi de cadre, le samedi 13 mai, à la cérémonie d’inauguration du Groupe Université Privée Gemini Management International. La cérémonie d’ouverture était présidée par les promoteurs du complexe scolaire Dallaba, M. Oumar Camara et le Directeur fondateur du Groupe Université Privée Gemini Management International, Dr Ahmed Touré. C’était en présence des autorités politiques et administratives et de l’artiste musicien Abdoulaye Diabaté.

Ils étaient nombreux à prendre part d’assaut la cour du complexe scolaire Dallaba de kayes pour être témoin oculaire de la cérémonie d’inauguration du Groupe Université Privée Gemini Management International.

Dans son discours d’ouverture, le promoteur du complexe Dallaba dira que la présente cérémonie est certes modeste mais pleine de signification. Elle marque sans doute le partenariat entre le complexe scolaire Dallaba et le Groupe Université Privée Gémini Management International, a-t-il indiqué. De l’avis de M. Camara, l’ouverture de cette université à Kayes est une aubaine pour la population kayesienne. Car dira-t-il, elle permettra aux parents d’éviter des dépenses exorbitantes dans les études de leurs enfants à Bamako soit à Ségou ou à l’extérieur et leur suivi.

« Ce jour samedi 13 mai restera gravé dans les mémoires à Kayes comme un jour un béni », a introduit le Directeur fondateur du Groupe Université Privée Gemini Management International, Dr Ahmed Touré. Car dira-t-il, le Groupe Université Privée Gemini Management International et son partenaire Dallaba inaugurent le Centre Université Gemini, après celui de Mopti, Loulou, de Bougouni, de Koutiala, de Sikasso et de Kita. L’université, explique Dr Touré, se rapproche aux parents permettant d’économiser en transport et loyer et surtout d’encourager sur place leurs enfants tout en surveillant leur éducation. Ce rapprochement de l’Université des centres régionaux a permis dans les autres villes citées plus de réduire le taux d’échec des étudiants à presque zéro, a-t-il poursuivi. De l’avis du Dr Touré, le Groupe Universitaire Gemini a choisi de venir à Kayes, région dont le dynamisme et le goût du travail est reconnu en Afrique et en France où vivent nombreux de ses fils.

Le groupe Gemini Management dispose de 8 filières de formation toute reconnue par l’Etat. Il s’agit des Mines, du Pétrole, l’énergie solaire et développement durable, l’agroalimentaire, l’informatique de Gestion et réseau télécoms, l’Hôtellerie et le tourisme, la Presse etc. Le Groupe Université Gemini a été créé en 2009 par la décision n°094048/MERS-SG et dispose de trois homologations.

La cérémonie a pris fin par la coupure du ruban symbolique et la visite des locaux.

Abdrahamane Sissoko

Envoyé Spécial à Kayes