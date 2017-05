L’Institut Supérieur des Technologies Appliquées (TechnoLAB-ISTA) a procédé lundi dernier au Palais des Sports de Bamako à la remise de diplômes à 220 étudiants de l’établissement.

La cérémonie s’est déroulée en présence de M. Amadou Wone, représentant du ministre de l’enseignement supérieur, M. Daouda Diakité, directeur de TechnoLAB-ISTA, M. Yahéya Diaby, représentant des « Visiting Professeurs, M. Fousseiny Diallo, président d’honneur, Pr. Ogobara Doumbia, parrain de l’évènement, Fatoumata Bathily, représentante des Lauréats, M. Adama Béréthé, maire de la IV et plusieurs autres invités

Dans son discours de bienvenue, M. Adama Béréthé, maire de la commune IV a expliqué que la sortie de cette 16ème promotion de TechnoLAB-ISTA est le couronnement de plusieurs années de travail. C’est pourquoi, il saluera l’encadrement et les parents des étudiants qui ont fait preuve de courage et d’assiduité en vue d’assurer les conditions de formation de leurs enfants, futurs cadres de ce pays.

Daouda Diakité, directeur général de Technolab-ISTA a pour sa part souligné que cette remise de diplômes est une occasion pour son institut, de célébrer avec joie et légitime fierté le parcours académique des récipiendaires avec les parents, les pourvoyeurs de ressources, les amis et toute la famille.

Selon M. Diakité, si la cérémonie de ce lundi concerne 220 récipiendaires, ‘’il est aussi important de signaler la diversité de provenances socioprofessionnelles des lauréats, notamment dans les administrations publiques, les entreprises privées, le monde associatif ou les ONGs’’.

Aussi, precise-t-il, les diplômes attribués proviennent non seulement de TechnoLAB-ISTA de Bamako, mais aussi du ‘’Groupe Ecole Supérieure de Gestion de Paris’’ avec qui, il existe une double-diplômation dans plusieurs filières.

Le directeur général de TechnoLAB-ISTAB dira ensuite que l’année 2016 a été fructueuse pour son établissement. Et pour cause. TechnoLAB-ISTA dit-il a été accrédité au CAMES en 2016 pour certaines filières de niveau Licence et Master. Une première pour un établissement privé d’enseignent supérieur au Mali. Toute chose qui, selon M. Diakité, renforce la démarche d’ouverture et de crédibilité internationale de l’institut.

Sur le plan des partenariats, le directeur de TechnoLAB-ISTAB dira que le cercle de collaboration de son établissement a été élargi par la signature de nouvelles conventions avec l’Université Dakar-Bourguiba du Sénégal et la RadFord Univrersity College du Ghana.

« En plus de ces deux universités, des programmes de continuation des études sont également possibles pour les étudiants de l’institut en Tunisie », ajoute-t-il.

Aussi signale Mr Diakité, pour la deuxième année consécutive, TechnoLAB-ISTA a été couronnée en 2017 (après 2016) comme étant l’Académie Régionale CISCO la plus performante de tous les centres de l’Afrique subsaharienne.

‘’ Nombre de nos diplômés sont demandés et recrutés par les entreprises et les différents organismes. Cela, avant même la fin de leur cursus académique’’, indique le patron de TechnoLAB-ISTA.

Mieux encore, souligne il, ‘’nos diplômés, en plus d’occuper les meilleurs rangs aux concours de recrutement dans la fonction publique malienne, occupent de plus en plus des postes de responsabilité et à de niveaux stratégiques.

Après ses commentaires du reste incontestables à propos de TechnoLAB-ISTA, le directeur général de l’institut a invité les lauréats à se rappeler que, le diplôme est important, mais qu’il ne suffira pas à assurer un réel épanouissement dans la société.

« Si vous en faites un bon usage, vous en récolterez les fruits. Dans le cas contraire, vous ne trouverez que désillusions et amertume au bout du chemin. Que Dieu vous en garde », dira M. Diakité à ses désormais anciens étudiants.

Le patron de l’Institut, à l’attention des diplômés conclura : ‘’ il faut cultiver des valeurs morales comme l’humilité, le respect de l’autre, la tolérance, la rigueur morale, l’esprit de sacrifice afin d’aimer et servir ce pays qui est dans une impasse’’.

TechnoLAB-ISTA, garantie d’une vie professionnelle

Pour sa part, M. Yahéya Diaby, représentant des visiting professeurs, a assuré les uns et les autres que ses collègues et lui en intervenant à TechnoLAB-ISTA sont conscients que le développement de l’Afrique passe par la formation. « Demain appartient à l’Afrique. Pour cela, elle doit se donner la main pour sa réémergence en vue de détrôner la chine », ajoutera Mr Diaby.

Pour atteindre cet objectif, poursuivra-t-il, la formation des jeunes d’Afrique est capitale et, TechnoLAB-ISTA l’a comprise en s’engageant dans l’élévation du niveau des étudiants.

Après, c’est Mme Fatoumata Bathily, représentante des récipiendaires qui prendra la parole. Selon Mme Bathily ‘’cette promotion se souviendra à coup sûr de ces années de formation qui ont été denses en apprentissage. C’est pourquoi, dira-t-elle, il faut mettre en pratique et avec l’amour les acquis de la formation dans tous les secteurs du développement du pays.

Pr. Ogobara Doumbia, parrain de l’évènement a pour sa part vivement remercié la direction et le corps professoral de TechnoLAB-ISTAB pour l’honneur à lui fait, avant d’expliquer.

‘’Il y a deux chiffres mythiques qui marquent la sortie de cette 16ème promotion. Il y a d’abord le chiffre mythique 16 qui fait que 1+6 égale à 7. Ensuite, il y a aussi 220 étudiants, dont fait 2+2 = 4. Le chiffre 4 dit-il, est féminin, équivalent de la fécondité. ‘’

‘’S’adressant aux étudiants, il dira : « merci, courage et bonne chance dans la vie professionnelle et familiale. Vous êtes dotés de vos diplômes actuellement et aussi de compétence. Vous allez donc servir la population malienne avec dignité, amour, intégrité et professionnalisme.’’

Défendez donc conclura Mr Doumbia l’esprit d’équipe, d’entreprenariat dans l’éthique et la déontologie professionnelle pour avoir votre place dans la société afin de faire avancer le Mali ».

Djibril Kayentao