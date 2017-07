Instituée en 2007 par le Conseil International des Archives, la journée internationale des archives a été célébrée cette année par le Mali pour la quatrième fois. C’était le samedi dernier, à la Direction Nationale des Archives du Mali, sous la présidence de Mme Sanogo Aminata Mallé, Secrétaire générale du gouvernement et ancienne ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

La journée internationale des archives est célébrée dans le monde le 9 juin de chaque année. Le thème retenu cette année est: “Archives, citoyenneté et inter culturalisme”. Un thème qui met en exergue le rôle des archives dans la société et la recherche de l’identité à travers notre patrimoine culturel et social.

La journée internationale des archives offre l’opportunité de sensibiliser les administrations et l’opinion publique sur l’importance des archives dans la gestion des affaires publiques. Elle est également un moment de partage d’expérience et d’échanges entre les Archivistes et entre ces derniers et les usagers autour de leurs attentes respectives.

La Secrétaire générale du gouvernement a saisi l’occasion pour saluer les efforts consentis par des partenaires du Mali pour l’archivage de certains documents sensibles du pays ; notamment, la numérisation et le classement du Journal officiel du Mali de 1959 à nos jours et des dossiers du Secrétariat du gouvernement du Mali. S’y ajoute la formation des Archivistes des institutions de la République, des départements ministériels, des directions nationale et régionale.

En perspectives, la Secrétaire générale du gouvernement a assuré qu’une politique nationale des Archives du Mali est en cours d’élaboration et des dispositions sont en cours pour la numérisation des archives historiques du Mali.

Rappelons que la Direction Nationale des Archives du Mali a été créée en 2002. Elle a pour missions de collecter, classer, conserver et communiquer l’ensemble des documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics et semi-publics. Aussi, elle contrôle les conditions de conservation des archives publiques et œuvre à la sauvegarde du patrimoine archivistique national.

La Direction nationale des Archives du Mali s’occupe aujourd’hui des archives coloniales (documents produits dans le cadre de l’occupation et de la gestion des colonies du Soudan français), des archives contemporaines, des archives audio- visuels, des journaux et revues, etc.

Le Directeur national des Archives du Mali, Seydou Diabaté a indiqué que le retard connu par le Mali cette année dans la célébration de la journée internationale ides archives est du à des contraintes indépendantes de la volonté de la direction. Mais il a reconnu et salué l’appui du gouvernement qui n’a jamais fait défaut dans l’organisation de la journée internationale des Archives au Mali.

Outre le Directeur national des Archives, Seydou Diabaté et le Directeur national des Bibliothèques et de la Documentation, la cérémonie d’ouverture a enregistré la présence les représentants de l’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel, de l’Association Malienne des Bibliothécaires, des Archivistes et Documentalistes et des Centres de Lecture et d’Animation Culturelle.

M’PÈ Berthé