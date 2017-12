Clôturer leur école fondamentale, l’attente des populations de Kalabanbougou Village (Commune IV du District de Bamako) depuis 30 ans, s’est enfin réalisée. Cela grâce à la contribution de l’Ambassade de France au Mali, la Mairie de la Commune IV, et l’Association Malienne pour le Changement (AMPC). En plus du financement de la clôture de deux hectares, les trois parties ont réalisé trois salles de classes aussi. Les réalisations ont été faites à hauteur de 38.242. 410 FCFA, dont 26.042.310 FCFA déboursés par la France (soit 68,09); 11.000.000 FCFA donnés par la Mairie de la CIV (soit 28,78%) et le reste 1.200.000 FCFA par l’Association Malienne pour le Changement (AMPC) (soit 3,14%), initiatrice de l’action qui a été fortement soutenue par l’Ambassade de France au Mali et la Mairie de la CIV. La coupure du ruban symbolique de ces joyaux a été faite le mercredi 29 novembre 2017 par l’Ambassadrice de France au Mali, Evelyne Decorps, en présence du Maire de la Civ, Adama Béréthé, du président de l’AMPC, Fassémé Kéita. Le chef de village les directeurs et enseignants des deux groupes scolaires de fondamentale et du second cycle, le centre d’animation Pédagogique de Sébéninkoro, les 2021 élèves de l’école, et les populations.

La porte parole des élèves de l’école, Mariam Bah, a vivement remercié l’Ambassade de France, la Mairie de la CIV et l’AMPC pour leur geste qui sera gravé dans les anales de l’histoire de l’école et du quartier. «Avec cette réalisation, fini le passage intempestif des troupeaux dans la cour pendant les cours. Et par ma voix, les élèves promettent de tout mettre en œuvre pour la préservation du don », dit-elle.

Pour le Maire de la CIV, Adama Béréthé, ladite réalisation permettra de désengorger l’effectif pléthorique des élèves dans les différentes classes. Il a ensuite remercié l’Ambassade de France pour son appui qui a été conséquent dans cette réalisation. Pour Evelyne Décorps, le fond provient du fond social de développement de l’Ambassade de France. «Cette réalisation est le fruit de l’effort de tous. Et je réaffirme l’engagement de la France aux côtés du Mali pour la restauration de la Paix sans laquelle il ne peut y avoir une éducation digne de ce nom avec l’insécurité», conclu-t-elle.

Hadama B. Fofana

Commentaires via Facebook :