La cérémonie d’ouverture du 13ème Camp national d’excellence des élèves et étudiants du Mali s’est tenue le lundi 11 Septembre 2017, dans la salle des spectacles de la Cité des enfants, sous le thème « La culture de l’excellence à l’école, clé d’un développement durable ». C’était en présence des ministres de l’Education nationale, Mohamed Ag Erlaf ; de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pr. Assétou Founè Samaké ; de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Traoré Oumou Touré ; du maire de la Commune VI, Aliou Coulibaly ; de la représentante de l’Association des femmes ingénieurs du Mali (AFIMA), Keita Haoua Niang ; du Secrétaire général du Bureau de la Coordination nationale de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM), Abdoul Salam Togola ; du président de la Commission nationale d’organisation du Camp, ainsi que plusieurs autres personnalités.

Pendant une semaine, le Camp d’excellence est une opportunité pour la Nation malienne de reconnaitre le mérite des élèves et étudiants qui ont été sélectionnés après une compétition, fruit d’une saine d’émulation. C’est aussi un cadre propice à la culture du vivre ensemble pour leur bien commun, dans la diversité plurielle de leurs cultures et de leurs différences. Plus que la récompense du mérite pour ceux qui ont brillamment terminé l’année scolaire, le Camp se veut être un lieu de renforcement des liens de solidarité et de fraternité qui unissent solidement tous les enfants du Mali, quel que soit l’horizon d’où ils viennent.

Dans son mot de bienvenu, le maire de la Commune VI, Aliou Coulibaly s’est réjouis du choix porté sur sa commune pour abriter le 13ème édition du camp d’excellence. Pour lui, c’est un espace permettant aux élèves et étudiants d’améliorer leurs connaissances, d’affirmer leur savoir-savoir et leur savoir vivre. « Cette pratique devenue une tradition marquante dans notre pays est de nature à encourager car elle incite davantage ces jeunes à la performance », a-t-il dit. Après lui, le ministre de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Traoré Oumou Touré, a pris la parole en soulignant que cette rencontre annule donne l’occasion à quatre partenaires de se solidariser pour réaliser un idéal, celui d’œuvrer à préparer le bien-être des enfants, en particulier des enfants excellents du Mali. « La structure qui vous accueille pendant deux semaines, est le cadre approprié pour votre réjouissance, votre éveil de recherche et de créativité », a-t-elle soutenu. Et d’ajouter que l’espace de la Cité des enfants est utilisé par plusieurs établissements scolaires et les académies d’enseignement pour la pratique des activités physiques, sportives et culturelles. Pour le ministre Touré, le Camp de l’excellence est la consécration des efforts fournis par les enfants volontaires et décidés pendant plusieurs longues années de sacrifice et de privation.

« Nous voici une fois encore rassemblés pour célébrer l’excellence. Les jeunes qui sont rassemblés ici, comme leurs prédécesseurs des années passées ont relevé le défi de l’excellence » a déclaré dans son intervention la représentante de la Présidente de l’Association des femmes ingénieurs du Mali (AFIMA), Keita Haoua Niang. A ses dires, la jeunesse constitue ce segment important de notre pays sur lequel tous les espoirs sont fondés. Elle a ainsi souligné que ces jeunes incarnent des arguments solides pour envisager l’avenir avec optimisme. Elle a évoqué que l’AFIMA a été créée il y a de cela 27 ans et elle s’est assigné comme objectif principal de renforcer l’éducation des filles en les incitant à s’orienter vers les branches techniques et scientifiques et de valoriser la culture de l’excellence à travers les sciences. A cet effet, elle a estimé que notre pays n’est pas un pays riche et les besoins en éducation sont exorbitants. Cependant, « nous nous devons de souligner les efforts importants du Gouvernement pour renforcer les capacités éducationnelles de notre pays. », a-t-elle ajouté.

Avant de démarrer officiellement le 13ème camp national d’excellence, le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ag Erlaf, a remercié et exhorté les élèves pour leurs brillants résultats à l’école. Et d’annoncer que le thème retenu n’est pas un hasard car il traduit la vision du président de la République Ibrahim Boubacar Keita. « C’est parmi vous que se trouvent les enseignants, les ingénieurs, les agronomes, les médecins, les chercheurs, les savants et les bâtisseurs de demain. En effet, le développement durable du Mali ne saurait faire l’économie d’une jeunesse citoyenne bien formée et suffisamment outillée pour affronter la vie de demain », a-t-il assené.

Notons que le camp national d’excellence est aussi l’expression d’une synergie d’actions entre les Ministères en charge de l’Education, l’AFIMA, l’Institut national de la jeunesse et des sports et l’Agence des technologies de l’information et de la communication, le FNUAP et E-TV.

Seydou Karamoko KONE