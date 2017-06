A quelques jours du début des examens de fin d’année, l’Association ‘’Ma Commune et Moi’’’en partenariat avec la Mairie de la commune IV et le CAP de Lafiabougou, a organisé une conférence-débats sur la moralisation des examens. C’était le jeudi 25 mai dernier au groupe scolaire Aminata Diop de Lafiabougou, en présence du Maire adjoint de la commune IV, Baba Keïta, du directeur du Centre National des Examens et Concours, Mohamed Maïga, du président de l’association, Bassirou Sall et de la directrice du Centre d’Animation Pédagogique (CAP) de Lafiabougou, Mme Kassibo Ourokiatou Mariko.

L’objectif de cette conférence était de sensibiliser le corps professoral, les parents d’élèves, les élèves et les autorités administratives sur les inconvénients de la fraude et la fuite des sujets lors des examens de fin d’année.

Selon le président de l’association ‘’ma commune et moi’’, Bassirou Sall, ils sont une jeune association. Et ils ont organisé cette activité après avoir jugé nécessaire de faire de la mobilisation contre la fraude qui est en train de prendre trop d’ampleur.

« On a impliqué les parents d’élèves pour la gestion de leurs enfants au niveau de l’école. Comme on est à deux jours des examens, on a essayé de les sensibiliser dans ce sens comme le thème l’indique », a expliqué Bassirou Sall. Selon qui, l’objectif visé est le bien-être de la commune. Et pour ce faire dit-il, leur sensibilisation ne se limitera pas au volet de l’éducation car d’autres volets seront pris en compte.

« On travaillera en collaboration avec la Mairie. La fraude en milieu scolaire est une chose qui constitue un danger pour l’essor de l’école malienne car elle détruit les efforts consentis et l’espoir du développement », a-t-il ajouté. Avant de déplorer que tricher pour les élèves est devenu une forme de solidarité en milieu scolaire. Et pour éviter cela, ils vont faire de la sensibilisation.

Dans son intervention, le directeur du Centre National des Examens et des Concours, Mohamed Maïga a salué cette initiative de l’association ‘’ma commune et moi’’. Avant de souhaiter que cette initiative serve d’exemple pour les autres communes afin qu’elles s’en inspirent afin d’aider le Ministère de l’Education à combattre les mauvaises pratiques qui se déroulent au cours des examens.

« Cela fait trois ans déjà qu’on envoie des missions de sensibilisation sur l’ensemble du territoire pour échanger avec les partenaires et les acteurs de l’école sur les questions de fraude et de fuite de sujets. Chaque année, nous faisons cette sensibilisation pour lutter contre les mauvaises pratiques au cours des examens », dit-il. Avant de rappeler qu’en cas de fraude, des sanctions sont prévues. Mais pour que la sanction puisse être appliquée, il faut que les jurys de délibération qui se trouvent au niveau des académies prennent la décision.

« Les élèves doivent se consacrer à leur examen et ne pas être tentés par des pratiques malsaines comme la fraude ou la recherche de sujets. Il faut juste qu’ils se consacrent aux études. Je demande aux parents d’élèves de ne pas venir dans les centres d’examens après avoir déposé leurs enfants », a souligné M. Maïga.

A noter que la fraude et les fuites de sujets sont monnaie courante ces dernières années au Mali. Et pour lutter contre ce phénomène qui fait baisser le niveau des élèves et des étudiants maliens, il est apparu nécessaire d’impliquer toutes les parties prenantes. Il s’agit des parents d’élèves, des enseignants, des élèves eux-mêmes et les autorités. Et c’est ce travail que l’association ‘’Ma Commune et Moi’’ a décidé de faire à travers cette conférence-débats organisée à Lafiabougou.

« Ce n’est pas en encourageant un enfant dans la fraude qu’il va devenir meilleur demain. Malheureusement, les élèves, les parents d’élèves, les enseignants, les administrateurs scolaires s’adonnent à cette pratique honteuse qui n’est rien d’autre que du brigandage intellectuel », a laissé entendre un parent d’élève farouchement opposé à cette pratique.

Aoua Traoré