Avec 96 % de succès au baccalauréat, le lycée les “Castors” a procédé, le vendredi 4 août 2017, à la remise de prix aux nouveaux bacheliers et aux étudiants de l’Institut technologiques de management africain (Itma).

La cérémonie solennelle a été marquée par la présence des parents d’élèves et d’éminentes personnalités de la République, dont Hamadoun Touré, ancien directeur général de l’Union internationale des télécommunications (UIT).

Au compte de la session 2017 du baccalauréat, le lycée “Les Castors” a fait un score inédit. Sur les 186 candidats présentés, 178 ont décroché leur sésame, soit 96 % avec à la clé une mention “très bien”, 38 mentions “bien” et 100 mentions “assez-bien”. Avec ce résultat plus que satisfaisant, le lycée a présenté cette année au concours de la Bourse d’excellence, huit candidats en sciences exactes et en économie.

Mme Ginette Bellegarde, directrice de l’Institut technologique de management africain (Itma), a rendu un hommage vibrant à la fondatrice du label Castors Mme Oumou Louise Sidibé, ancienne ministre de l’Education, au service de l’école, il y a 30 ans.

Aux élèves, au corps professoral et aux parents d’élèves, Mme Bellegarde a ajouté ceci : “Chers élèves et étudiants, la réussite ne se décrète pas ! C’est un long processus qui implique l’apprenant que vous êtes bien sûr, mais aussi vos maîtres, vos parents. Chers professeurs ; chers parents, accepter nos félicitations et nos remerciements. Vous allez devoir continuer à les soutenir dans leurs choix et dans la réalisation de leurs rêves”.

Les nouvelles perspectives de l’Itma

Elle a félicité les étudiants de l’Itma pour les efforts consentis durant les neuf mois de dur labeur. Et d’ajouter : “L’objectif affiché par la direction était et demeure être les meilleurs, viser l’excellence ! Vous êtes sur la bonne voie : les premiers résultats du second semestre que j’ai vus sont très encourageants”. Elle salué l’équipe d’encadrement et dirigeante de l’établissement.

A la rentrée 2016, l’Itma ouvrira en plus de l’école d’affaires, deux pôles de formation dans de secteurs porteurs comme le pôle technologie au compte des nouveaux bacheliers en sciences et le pôle administration d’entreprise à l’intention des nouveaux bacheliers en lettres et sciences sociales.

Mme Ginette a rassuré les parents d’élève sur la qualité d’enseignement donné par sa structure qui va s’améliorer d’année en année pour offrir une compétence pour faire face à la compétition du marché de l’emploi et à l’entreprenariat.

Pour l’administrateur général d’Itma, Oumar Touré, l’objectif du groupe Castors et d’Itma est de mettre à la disposition de la nation des produits de qualité à travers des formations adaptées à l’emploi du marché. A l’en croire, l’avenir de notre pays et des nations passera par un enseignement de qualité.

Selon lui, l’objectif de la création de l’Institut est de maintenir les nouveaux bacheliers de plus en plus jeunes en les dotant d’une première capacité pour faire face aux différents aléas de l’étranger. Pour ce faire, l’Itma nourrit un partenariat fécond avec ses partenaires suisses et canadiens au profit des étudiants inscrits dans son établissement.

Pour lier la pratique à la théorie, l’Itma organise des visites d’études (avec les étudiants dans les entreprises) et des conférences-débats animées par des professionnels de différents corps de métiers. Aux termes de sa licence, l’étudiant a le choix d’aller poursuivre ses études à l’Université de Suisse Umef.

Cette cérémonie a été marquée par des hommages rendus à l’endroit de deux professeurs du lycée disparus en cours de l’année scolaire, Seyba Cissé et M. Diakité, tous les deux des mathématiciens. Des diplômes de reconnaissances à titre posthume leur ont été décernés.

O. D.