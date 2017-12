Créée pour rapprocher les populations de la région de Ségou et environnements à des formations universitaires variées et adaptées aux opportunités locales, l’Université de Ségou était perçue comme une innovation majeure dans la politique de décentralisation de l’enseignement supérieur au Mali. Première université délocalisée, elle est en phase de devenir un échec si jamais le Gouvernement ne s’y investit pas davantage dans le redressement de cette structure au regard de la mauvaise gestion installée en mode de gouvernance. Cette université qui devrait faire la fierté des autorités scolaires risque d’être un véritable fiasco.

Il n’est un secret pour personne que la santé de l’Université de Ségou est préoccupante. Cela a été dit et redit mille et une fois. Et l’on pensait qu’avec la nomination du Pr Souleymane Kouyaté, ancien vice-Recteur comme Recteur, la situation allait s’améliorer. Hélas ! Chassez le naturel, il revient au galop ! Les maux de l’US seraient contagieux et ont pour noms : mal gouvernance, prostitution intellectuelle, guerres d’intérêt et de clans, politisation des facultés, corruption érigée en système de gestion. Tout cela se passerait-il avec la complicité des autorités universitaires à Bamako ?

Bien gérée, l’Université de Ségou serait un potentiel inconditionnel pour le développement intégré de la région et du Mali tout entier, crie-t-on sur tous les toits. Malheureusement, ces nobles attentes ont encore du chemin à parcourir car les responsables à qui son destin est confié n’ont de soucis que apour leur propre bien-être. Dilapidation et détournement de fonds, vol du matériel, gestion clanique du personnel, menaces et achat de conscience, favoritisme meublent leur quotidien au détriment des objectifs confiés par les hautes autorités du pays.

Au moment où certains fonctionnaires attendent avec impatience les salaires du mois de décembre 2017, ceux de l’Université de Ségou sont toujours dans l’attente des leurs du mois de novembre 2017. Et ce, dans l’indifférence totale de l’administration. Et le hic, c’est que les contractuels de cette structure ont été payés depuis le 15 novembre. Un responsable du service des finances nous a confié que la ligne de crédit de fonctionnement est au rouge depuis bientôt deux mois. Cela s’explique par les nombreuses missions des responsables et agents, les permanentes commissions de travail et la surfacturation des heures supplémentaires qui engloutissent une part importante du crédit.

En outre, l’absentéisme du recteur constitue un véritable facteur de blocage de l’administration de l’US. En effet, il est connu de tous que depuis sa nomination, il a passé rarement une semaine pleine dans son bureau à Ségou. Avec son vice-Recteur et d’autres chefs de service, ils sont régulièrement en mission à Bamako ou à l’extérieur. Et des missions de deux semaines ou plus et sans impact, confie un agent. Le seul objectif inavoué est de se tailler le maximum de frais de mission. « Il arrive des fois où tous nos chefs sont en mission. Et pour narguer les jeunes, ils nous disent : votre tour viendra, nous nous irons à la retraite bientôt. En octobre, nos salaires ont pris du retard, ce mois-ci, c’en est trop » s’est plaint un agent de l’US.

Le bon fonctionnement de tout service est inhérent à la bonne gestion des ressources humaines et financières. On ne peut admettre que le service public soit exercé sans le moindre respect des règles régissant son fonctionnement ! Malheureusement, à l’Université de Ségou, c’est l’amer constat. Promotion de parents, d’amis et de copines, voici la tâche régalienne que s’est fixé le Secrétaire général, la tête de proue du favoritisme au sein du rectorat de l’Université de Ségou. Selon que vous appartenez à son clan, vous jouissez de tous les privilèges et êtes exempt de toute sanction, renchérit un agent du Rectorat visiblement très en colère. Ce sont ses protégés qui ont toujours figuré dans les fameuses commissions de travail, histoire de les récompenser pour leur fidélité à sa cause. Faut-il le rappeler, à l’US, aucune activité ne se réalise sans la mise en place d’une commission de travail ! Au même moment, certains fonctionnaires sont laissés à leur triste sort.

Les hommes ne se gèrent pas suivant les affinités mais suivant leurs valeurs intrinsèques ! Hélas, le Rectorat se trouve dans ce travers. Trop d’injustice, piètre résultat !

En attendant, l’Université de Ségou ne se guérit pas de son mal ! Le système de clientélisme et de favoritisme y est entretenu, soutenu, voire encouragé. Mais pour quand encore ? Il est temps de mettre tout le monde à contribution pour l’essor de cette jeune structure scientifique.

Il urge donc d’apporter les solutions adéquates aux difficultés auxquelles elle est confrontée.

Pour notre part, nous ne cesserons de critiquer, de fustiger les mauvais comportements, de faire la lumière sur toutes les zones d’ombre de notre système éducatif. En un mot : « Nous tremperons la plume dans la plaie » pour que l’école malienne soit.

Diakaridia YOSSI

Source : L’Espérance

Commentaires via Facebook :