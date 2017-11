L’Agence globale de communication, Prestige consulting, sera au rendez-vous de la 18e édition de Maxi tour School. Le coup d’envoi a été donné mardi 7 novembre 17, au siège de l’agence.

Selon le directeur général de Prestige consulting, Ismael Ballo alias Ballody, Maxi tour school , concours interscolaire et universitaire dans divers thèmes, se passe pendant l’année scolaire. « Le but principal de l’émission est de contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes responsables et entreprenants. Ce qui explique le choix des thèmes relatifs à la lutte contre la fraude en milieu scolaire, l’éducation, la paix et la réconciliation, la jeunesse et la sécurité en Afrique, l’égalité des sexes … ».

« Le choix de ces thèmes n’est pas le fruit du hasard », explique-t-il. Pour lui, Prestige a décidé de s’engager dans la lutte contre les mariages précoces, les grossesses non-désirées parce que le constat sur le terrain est alarmant. « Ce phénomène constitue aujourd’hui un véritable problème d’épanouissement des jeunes-filles », a soutenu le directeur général de Prestige consulting, Ismael Ballo alias Ballody.

Le responsable du service évènementiel et marketing de Prestige, Moussa Diawara a fait savoir qu’au cours de la phase pilote, l’équipe de production sillonnera l’ensemble du territoire en plus des 6 communes de Bamako. « Pour ce qui concerne les 5 régions du Nord du Mali, le comité préparatoire prendra des dispositions en collaboration avec ses partenaires afin que l’émission y soit réalisée dans les conditions idoines. En plus, des émissions spéciales seront réalisées, notamment Maxi tour université et Maxi petit… »

M Diawara a aussi rassuré que « L’Agence globale de communication, Prestige consulting va honorer ses engagements grâce à l’accompagnement ses partenaires notamment, Malitel, NBB, Onu-Femmes et les chaines de télévisions ».

Bréhima Sogoba

