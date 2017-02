Welcome! Log into your account

Mme Assétou Founé Samaké a assuré que de nouveaux textes sont adoptés notamment la politique nationale de sciences et techniques et de l’innovation qui apporteront des correctifs pour que les mérites des enseignants chercheurs soient connus véritablement.

Selon la ministre, les enseignants et chercheurs font partie des travailleurs qui, souvent dans le dénuement total, continuent d’exercer le métier et d’apporter des réponses à la demande du pays très souvent sans grande reconnaissance.

“Je dis cela pour les avoir côtoyés, a affirmé Mme la ministre. Les services que ces hommes et femmes ont rendu mais surtout les sacrifices consentis dans l’accomplissement de leur mission pour le pays m’a poussé à vouloir leur rendre hommage et leur témoigner très sincèrement la reconnaissance de la patrie”.

Pour le ministre Assétou Founé Samaké, ces hommes et femmes qui viennent de faire valoir leurs droits à la retraite sont tous méritants pour avoir accepté dans le contexte qui est le nôtre de mettre leur intelligence, leur savoir-faire et surtout leur savoir-être au service de notre pays.

Pour service rendu à la nation, mais surtout par devoir de reconnaissance, le département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé ce 7 février 2017 à l’hôtel “Les Colonnes ” une cérémonie d’hommage et de mérite pour les enseignants et chercheurs partants à la retraite.

MESRS : Plus de 100 enseignants et chercheurs partent à la retraite

