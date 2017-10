Les élèves du préscolaire, de l’enseignement fondamental, secondaire général, technique et professionnel ont repris le chemin des classes après trois mois de vacances. Une rentrée initialement prévue pour le lundi 2 octobre qui a été reportée au lundi 9 octobre 2017. Un report qui s’inscrit dans la suite logique d’une incapacité de gestion des affaires de l’éducation nationale par l’équipe dirigée par le ministre Mohamed Ag Erlaf. Des grèves mal gérées en passant par les 500 écoles fermées, le ministre Erlaf a tout simplement montré ses limites.

Une année scolaire 2016-2017 plus que jamais perturbée

Les cours n’ont pas été réguliers l’année derrière dans les écoles en République du Mali. Le collectif des syndicats signataires du 15 octobre 2016 est passé par là. Plusieurs grèves ont été observées par ce collectif pour exiger l’adoption d’un statut autonome pour l’enseignant. La revendication a finalement été satisfaite après plusieurs semaines sans cours dans les écoles.

Selon le protocole d’accord signé le 02 mai 2017 entre le gouvernement et le collectif des syndicats signataires du 15 octobre 2017, le statut autonome doit être adopté par l’Assemblée nationale au cours de cette session budgétaire d’octobre 2017. Pour combler le vide laissé par ces grèves en répétition, le président de la République a initié des cours de rattrapage au bénéfice des élèves en classes d’examen.

Malheureusement, le ministère a fait tourner les enseignants en bourriques avant de payer leurs primes. Aussi, deux résultats du baccalauréat ont été proclamés cette année dans certaines académies d’enseignement comme celle de Koulikoro. Une situation qui a choqué plusieurs élèves et parents d’élèves. Certains élèves déclarés admis à la faveur de la proclamation des premiers résultats se sont retrouvés dans la situation contraire. Tout comme d’autres ont retrouvé le sourire après avoir vécu le malheur du redoublement.

Aussi, la rentrée des classes a-t-elle été reportée au lundi 09 octobre 2017 à cause d’un embarras de choix du ministre Erlaf entre deux fournisseurs de kits scolaires.

500 écoles seront toujours fermées !

La rentrée scolaire 2017-2018 a eu lieu sans une grande partie des écoles du centre et du nord du pays. Selon un rapport d’Amnesty International, l’insécurité empêche plus de 150 000 enfants d’aller à l’école. Le rapport explique que plus de 150 000 enfants ne peuvent pas aller à l’école en raison du manque de sécurité dans le nord et le centre du Mali. En effet, depuis juin 2017, plus de 500 établissements scolaires étaient fermés dans les régions où des groupes armés sont actifs, notamment celles de Gao, Kidal, Ségou, Mopti et Tombouctou. Certains, en particulier dans le centre du pays, ont été forcés à fermer après que des membres de groupes armés ont menacé leur personnel.

Des dizaines de milliers d’enfants paient le prix fort dans un contexte où la violence et l’insécurité persistent dans le nord et s’étendent à présent au centre du Mali. La privation de leur droit à l’éducation a atteint un seuil critique. Cela doit cesser, recommande le rapport.

Ces exemples prouvent à suffisance que le ministre Mohammed Ag Erlaf a montré son incapacité à gérer les grands dossiers du département. Étant dans une telle posture, le chef du département de l’éducation nationale est sans nul doute sur une chaise éjectable. Car le président de la République serait aux trousses de tous les ministres qui ont des résultats insuffisants.

André TRAORE