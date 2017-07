Ce mercredi 19 Juillet est bel et bien la proclamation des résultats du Baccalauréat malien. C’est la nouvelle trouvaille du ‘’nouveau’’ ministre de l’Education nationale Mohamed Ag Erlaf. Nouveau à l’Education nationale mais ancien dans la fonction. Ce qui fait que Ag Erlaf comme on l’appelle affectueusement au Mali ne manque pas de grain de sel partout où il passe. Dans un communiqué déposé à notre rédaction et dont nous avons fait largement échos, le ministère de l’Education nationale donne les dates des proclamations des résultats de tous les examens : (DEF : 6 juillet 2017 ; Bac 19 juillet 2017 ; IFM : 22 juillet 2017 ; CAP et BT 26 juillet 2017). Une première en république du Mali ! D’habitude, la proclamation des résultats des examens au Mali était toujours entourée de suspicion et de rumeurs. Le stress que cela suscite provoque chez certains candidats et parents d’élèves une hospitalisation.

Vivement la continuité de cette trouvaille.

Hachi Cissé