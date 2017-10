Depuis son arrivée au décanat de la Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG) il y a 6 ans, le Doyen, Pr Ousmane Papa Kanté fait preuve d’une gestion patrimoniale marqué par des magouilles et des scandales financiers à répétition. Ceci au su et au vu du Recteur et surtout du ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Samaké Assétou Founé Migan.

Après la récente grève (4 avril au 18 mai 2017) du SNESUP, le doyen a pris la décision unilatérale de couper les salaires de 49 enseignants permanents (majoritairement de la FSEG et quelques uns de l’IUG), qu’il a fait remplacer par des vacataires.

Et, au titre des heures supplémentaires dispensées avant la grève, Pr Ousmane Papa Kanté fait concocter un tableau d’indemnités excluant tous les grévistes et sur lequel il s’attribue 540 heures (10 000 F CFA par heure). Alors qu’il ne dispense pas de cours. Il offre également 540 heures au vice-doyen, son ami et à des enseignants vacataires dont certains, comme Mamadou Koné (en formation pour sa thèse en France depuis au moins deux ans)et n’ont dispensé aucun cours. Et si l’on s’amusait à un petit calcul, le Doyen s’octroie 540 millions F CFA et plusieurs autres millions à des enseignants, qui ne savent pas quand est-ce qu’ils ont dispensé autant d’heures supplémentaires de cours. « La pratique du partage des sommes indues perçues est bien connues et nous qui sommes les enseignants disposés à dispenser les cours pour lesquels l’Etat nous a engagés, le Doyen nous envoie nous balader… », proteste le professeur de gestion Baber Haïdara.

Et de s’interroger sur la destination de leur salaire que le doyen refuse de faire payer. Il ajoute que les enseignants concernés se sont plaints au ministre de l’Enseignement supérieur, qui semble complice ou laxiste.

Il nous revient que le Recteur et certains doyens se sont coalisés pour mettre la pression sur la ministre, qui laisse faire au grand dam de la qualité de l’enseignement dans cette faculté censée former les cadres de demain.

En outre, pour le doyen, les chefs de département n’existent pas. Il fait effectuer les tâches par proche Soboua Thera. L’assemblée de faculté n’a jamais été convoquée. Les programmes sont déterminés par le doyen et ses proches sans aucune concertation avec le corps professoral.

C’est ce même doyen qui a fait venir, en juin-juillet, la police dans les locaux de la FSEG (violant la franchise universitaire) pour empêcher les enseignants permanents d’accéder aux salles de classe. Ce jour, les responsables de l’AEEM étaient à deux doigts d’attaquer leurs enseignants.

Affaire à suivre.

Bruno D SEGBEDJI

Source : Mali Horizon

