Pour mieux améliorer la qualité d’apprentissages des filles et élèves en situation d’abandon, après une année scolaire mouvementée par des grèves et l’insécurité grandissante, l’Académie d’enseignement Rive Gauche du District de Bamako, en partenariat avec l’Unicef, a initié des cours de soutiens à l’endroit des milliers d’enfants durant ces vacances. Durant un mois, des élèves de la 1ère à la 9ème année des différentes écoles de l’Académie renforceront leurs connaissances dans plusieurs matières littéraires et scientifiques.

La cérémonie de lancement officiel de ces cours de soutien à l’endroit des filles et des élèves en situation d’abandon s’est déroulée vendredi au sein du groupe scolaire Mamadou Konaté, en présence de plusieurs personnalités, notamment la Directrice de l’Académie d’enseignement (DAE) Rive Gauche de Bamako, Rakiatou Dia ; la Directrice du Centre d’animation pédagogique (DCAP) de Bamako-Coura, Mme Maïga Hadizatou Maïga. L’Unicef était représenté par Amadou Samaké. Les représentants des syndicats, des parents d’élèves étaient également présents.

Pour la DCAP de Bamako-coura, ces cours permettent aux élèves non seulement de combler leurs lacunes, mais aussi, d’améliorer la qualité de leur apprentissage, surtout en ces temps où les années académiques sont majoritairement caractérisées par des grèves, des marches, des protestations voire même d’insécurité grandissante dont les enfants sont le plus souvent victimes.

L’occasion était aussi bonne pour Mme Maïga de lancer un appel pressant à toutes les bonnes volontés pour multiplier de telles actions. «Je voudrais lancer un appel pressant à toutes les bonnes volontés d’ici et d’ailleurs pour multiplier de telles actions que je salue de passage, pour ne pas laisser notre avenir «les enfants» sombrer dans l’insouciance car, face aux défis du moment, le Mali a besoin du concours de toutes ses filles et tous ses fils. Bref, je remercie très sincèrement l’Unicef, le Département de tutelle et tous ceux qui ont fait le déplacement pour un témoignage historique», a-t-elle déclaré.

Pour le représentant de l’Unicef, ces cours s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration des conditions d’apprentissage. Ces cours sont financés par l’Unicef en vue d’accompagner les filles et élèves en situation d’abandon, a-t-il ajouté. À l’en croire, cette initiative vise à combler le vide laissé par l’insécurité et les multiples grèves des enseignants durant l’année scolaire. Il a également réaffirmé que son organisation est prête à accompagner les bonnes pratiques pour améliorer les conditions d’apprentissage des enfants au Mali. M. Samaké a aussi mis l’accent sur la mise en place d’un dispositif de suivi après ces cours de soutien

Quant à la Directrice de l’Académie d’enseignement (DAE) Rive Gauche de Bamako, elle a tout simplement apprécié l’initiative. Selon elle, ces cours de soutien cadrent avec la volonté politique des plus hautes autorités et, particulièrement du président de la République, de faire de l’école malienne une référence. Pour la Directrice, des dispositions ont été déjà prises pour faire de ces cours une véritable réussite dans les différentes écoles de l’Académie.

Wassolo