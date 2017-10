Amnesty International avait dénoncé la situation sécuritaire toujours cruciale au centre et au nord du pays dans un article depuis le 26 septembre 2017. Pour cette organisation, plus de 150 000 enfants ne pourront pas aller à l’école française à l’ouverture d’octobre en raison du manque de sécurité dans ces zones occupées par les djihadistes hostiles à toute éducation relative au système français. Effectivement, à Youwarou, un cercle situé dans le delta central du fleuve Niger en a pris pour son grade. Amadou KOUFA, chef religieux et djihadiste a interdit l’ouverture des classes dans tout le cercle, excepté la ville de Youwarou, là où se trouve un bataillon de militaires maliens au nombre d’une centaine. Il se trouve que ce bataillon, a été interdit par Amadou KOUFA d’aller au-delà de la ville dans un rayon d’un kilomètre.

Les populations comprennent mal que le mardi 3 octobre 2017, le Président IBK ait proclamé lors de la réception de quatre hélicoptères, que tout groupe qui enfreindra à la sécurité du territoire et des populations l’a prendrait à ses dépens et sur l’heure. Bien que cet avertissement ait eu lieu, pourquoi avec la présence de ces avions de combat, le cercle de Youwarou est-il encore sous domination, même avec la présence d’un bataillon des FAMAS ?

On se pose finalement la question à Youwarou, est-ce que ces avions sont des outils de défense ou de parade pour les FAMAS à Bamako, car le reste du territoire à l’image de Youwarou n’est pas également sécurisé. Les populations de Youwarou se demandent réellement si IBK est un homme de parole. Depuis les slogans de la campagne présidentielle jusqu’à ce jour, les populations de Youwarou n’ont vu que du feu.

Elles avouent n’avoir plus confiance en un régime qui excelle dans le vol et la corruption. Depuis plus de trois ans, le député élu n’a mis le pied dans sa circonscription électorale et ne pense plus aux populations, alors que c’est elle qui doit informer le gouvernement sur difficultés que les populations endurent au quotidien. A ce rythme les populations du cercle de Youwarou ne vont-elles pas opter pour le régime d’Amadou KOUFA, surtout qu’avec sa présence, les agents de répression de l’Etat (commandant de cercle, sous-préfets, juge, gendarmes, agents des eaux et forêts, douanes, gardes) ont abandonné depuis fort longtemps le coin, toute chose qui les soulage.

Les populations de ce cercle disent à qui veut l’entendre, que pour les prochaines élections, ‘’l’aveugle dansera avec sa récompense en main’’.

Moussilim YATTARA

Correspondant à Youwarou