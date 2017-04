Le Fonds compétitif pour la recherche et l’innovation technologique (FCRIT) a été lancé, ce samedi, au Centre National d’Appui à la lutte contre la Maladie. Sous la présidence du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Assétou Founè Samaké Migan.

Le Fonds compétitif pour la recherche et l’innovation technologique permettra de: développer les projets basés sur le partenariat entre les universités, les grandes écoles, les instituts de recherche et le secteur productif; développer les projets des Assistants et Attachés de recherche inscrits en thèse. Le FCRIT permettra, également, de valoriser et vulgariser les résultats des recherches notamment les travaux des chercheurs isolés.

Initié par une loi du 25 novembre 2011, le Fonds compétitif pour la recherche et l’innovation technologique, désormais opérationnel, est alimenté par 0,2% des recettes fiscales. Soit 2,4 milliards FCFA, si l’on se réfère aux recettes fiscales de 2016. Aussi, la contribution des partenaires techniques et financiers, la redevance sur les contrats de vente des résultats de recherche, les contrats de licence des brevets issus des interventions financées par le Fonds alimenteront le FCRIT.

Booster la science, la technologie et l’innovation au Mali tel est la volonté du gouvernement. «De nos jours, la science et la technologie profitent aux multinationales et aux pays riches. Ce sont ces pays qui ont le leadership mondial et la primauté sur le marché international», indique Assétou Founè Samaké Migan, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Et d’ajouter: «le Mali dispose d’atouts majeurs pour se positionner dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Un potentiel important existe dans les domaines de l’agriculture, l’élevage, la pêche ainsi que dans le secteur industriel notamment minier».

Pour le Pr Samba Sow, le Fonds Compétitif pour la Recherche et l’Innovation technologique (FCRIT) vient à point nommé pour notre pays. «Car, tout commence par la recherche et tout fini par la recherche», a affirmé, celui qu’on surnomme Monsieur Ebola pour avoir bouté, avec brio, Ebola hors de nos frontières.

Mamadou TOGOLA / maliweb.net