Face à la recrudescence des accidents mortels dont plusieurs étudiants et professeurs ont été victimes sur la route de Kabala, les étudiants ont battu le pavé le jeudi dernier pour exiger l’organisation de la route de Kalaban-coro menant à la cité universitaire de Kabala en interdisant aux gros porteurs de circuler pendant les horaires de cours.

Pour protester contre la recrudescence des accidents de circulation sur la route de Kabala et l’insécurité totale à cause de l’absence des agents de sécurité sur la colline universitaire du Point G, l’Association des Elèves et étudiants du Mali (AEEM) a organisé une marche pacifique de la colline de Badalabougou en passant par le pont Fad via le ministère des Transports.

A la suite de cette marche, une déclaration a été remise au représentant du ministre des Transports. Dans cette déclaration, les étudiants réclament la mise en œuvre du projet de construction de la route du savoir menant à la cité universitaire de Kabala ; l’organisation de la route de Kalaban-coro menant à la cité universitaire de Kabala en interdisant aux gros porteurs de circuler pendant les horaires de cours ; l’ouverture immédiate du campus universitaire de Kabala ; l’ouverture de la cantine universitaire de Kabala ; l’augmentation des bus et les points de stationnement des bus. L’AEEM demande aussi la sécurisation de la colline universitaire du point G pour mettre fin aux braquages dont sont victimes les étudiants dans leurs dortoirs.

Wassolo

