Les 06 et 07 avril 2017, s’est tenue la session ordinaire du Conseil d’Université de Ségou au rectorat de ladite université. Après la présentation du programme par le maitre de cérémonie Mr Siaka Koné, le contrôle des mandats et l’adoption du programme de travail des deux jours, le mot de bienvenue du Recteur Pr Kouyaté et le discours d’ouverture du président de conseil Pr Ogobara DOUMBO, les travaux ont démarré.

Pour commencer le Président du Conseil et le recteur ont tenu à ce qu’une minute de silence soit observée à la mémoire de deux de leurs collègues que Dieu a rappelés à lui, Dr Aliou Badara BA, Relations Extérieures et Coopération ; et Dr Tièman COULIBALY, Scolarité et Orientation. Qu’ils reposent en paix, amine.

Dans son discours, le Recteur de l’Université de Ségou, a tenu à ce que les différents responsables des structures de formation mènent des réflexions et posent des actes concrets afin que dès la rentrée 2017-2018, toutes les offres de formation puissent êtres disponibles pour les étudiants. Le défi majeur de l’Université est toujours l’acquisition d’infrastructures propres, sachant les infrastructures en cours de réalisation sur le site des 09 hectares de Sébougou, l’amphithéâtre préfabriqué mis à la disposition de l’Université par le département qui est en train d’être achevé, des travaux de sécurisation des domaines fonciers par notamment le balisage complet des 500 ha des sites de Nerekoro et Dougabougou ont été entamés. La clôture en haie vive de la ferme de Soninkoura sur instruction de Madame le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique qui avait commencé a été interrompue parce que l’Université ne détenait jusqu’à présent pas le TF. Le DAO pour la construction de 10 salles de classes cette année sur l’espace des 9ha a été lancé.

Quand au Président du Conseil, Pr Ogobara DOUMBO, lui a tenu à témoigner sa reconnaissance aux collègues retraités. Il a ensuite cité les documents soumis à analyse, les discussions, les amendements et l’approbation des membres du conseil. Il a également souligné l’engagement de chacun pour mettre en œuvre toute l’expertise possible pour donner à l’Université des documents précieux pour sa gouvernance, son fonctionnement, son développement, son insertion dans le tissu socio-économique et culturel de la région de Ségou et sa compétitivité nationale et internationale. Pour ce faire, ils doivent s’inspirer aussi des résultats/attentes de l’importante visite de Madame le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Mettre l’Université de Ségou à l’avant-garde de la balance entre la formation en présentiel et la formation en ligne pour pouvoir répondre au flux d’étudiants ; et pourquoi ne pas démarrer durant l’année scolaire 2017-2018, à l’Université de Ségou, le programme du président de la République du Mali à savoir ” un étudiant, un ordinateur ” avec une excellente connectivité. Voici les quelques missions que se fixe le conseil d’Université.

Sur ces notes d’espoir, le Pr Ogobara DOUMBO, déclare ouverts les travaux de la 4ème session ordinaire du Conseil d’Université de l’Université de Ségou.

Fatoumata CISSE