Chaque année, l’Institut Supérieur de Technologies Appliquées (TechnoLAB- ISTA) célèbre la remise de diplômes à une promotion au terme de son cycle d’études. L’événement de cette année a concerné la 16ème promotion qui compte deux cent vingt (220) étudiants. Les lauréats ont reçu leurs diplômes ce lundi 22 mai dans une ambiance festive au Palais des Sports sis à Hamdallaye ACI 2000. C’était sous le parrainage du Pr Ogobara DOUMBO, chercheur émérite, et avec la présidence d’honneur de M. Fousseyni DIALLO, ancien Secrétaire Général de l’APCAM (Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali). La cérémonie a enregistré la présence de nombreuses personnalités telles que Daouda DIAKITE DG et promoteur de TechnoLAB- ISTA, les maires de la Commune IV et de la Commune V, du représentant de Madame le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

” La remise de diplômes, une occasion annuelle pour l’école, est l’opportunité de célébrer avec joie et légitime fierté le parcours académique des récipiendaires par les parents, les pourvoyeurs de ressources, les amis et toute la famille “, dixit le DG du Technolab ISTA Daouda DIAKITE à l’entame de son allocution.

En effet, costume noir, gorge serrée, regard confiant, M. DIAKITE s’adresse au public hétérogène dans un climat bien animé par la fanfare de la Garde Nationale.

Il a d’abord mis l’accent sur la diversité de la composition des lauréats. Selon lui, ils proviennent des administrations publiques, des entreprises privées, du monde associatif ou ONG. Le DG indique que ceux-ci viennent pour perfectionner et renforcer leurs capacités managériales à TechnoLAB.

Ensuite, la source des diplômes. Le promoteur DIAKITE précise que les diplômes délivrés aux récipiendaires proviennent de TechnoLAB de Bamako, de l’Ecole Supérieure de Génie Informatique de Paris et du Groupe Ecole Supérieure de Gestion de Paris.

Puis, M. DIAKITE se montre fier des résultats et des débouchés de son école. Ainsi, en 2016, l’ISTA a été accrédité par le CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur). En 2017, il a été couronné, pour la deuxième fois consécutive, comme étant l’académie CISCO la plus performante de tous les centres de l’Afrique subsaharienne. Aussi, M. DIAKITE annonce avec fierté que beaucoup des diplômés de son institut sont demandés et recrutés avant la fin de leur cursus académique. Il ajoute que leurs diplômés occupent les meilleurs rangs dans les concours d’entrée à la Fonction Publique malienne.

Enfin, il termine son discours en prodiguant des conseils aux récipiendaires. Il leur a dit ” le diplôme n’est pas une fin en soi, mais juste un outil : si vous en faites bon usage, vous en récolterez les fruits. Dans le cas contraire, vous ne trouverez que désillusion, amertume au bout du chemin “. Il les a exhortés à prendre le courage de faire face aux difficultés de la vie. D’avoir les valeurs morales, l’amour de servir le pays qui selon M. DIAKITE est dans l’impasse.

Entre temps, les lauréats reçoivent leurs diplômes groupe par groupe. Pr Ogobara DOUMBO donne le ton avec la remise des diplômes au groupe 1 du cycle DUT. Sira SIDIBE, représentant ce groupe a reçu son diplôme de la main de Pr DOUMBO. De même, tous les autres groupes ont reçu leurs diplômes. Du cycle DUT en passant par la Licence jusqu’au Master. Au total, 220 diplômes ont été remis à 220 récipiendaires.

Par ailleurs, les diplômes délivrés, Pr Ogobara DOUMBO, chercheur émérite, coauteur de plus 500 publications, s’est adressé aux nouveaux diplômés. ” Vous êtes dotés de vos diplômes actuellement et aussi de compétences bien méritées. Vous allez servir la population malienne avec dignité, amour, intégrité et professionnalisme “, espère-t-il. De plus, il a invité les lauréats de cultiver l’esprit d’équipe, d’entrepreneuriat mais aussi l’esprit éthique et déontologique.

A titre de rappel, TechnoLAB-ISTA est une école supérieure privée créée le 18 mai 1998 par l’Arrêté N° 0699/98 du Ministère de l’Enseignement Secondaire, Supérieur et de la Recherche Scientifique. TechnoLAB est agréé et reconnu par le Gouvernement malien pour la quasi-totalité de ses filières de formation universitaires et postuniversitaires.

Bonne chance aux nouveaux diplômés dans leur vie professionnelle !

Yacouba TRAORE