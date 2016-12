Le palais de la culture a abrité ce 27 décembre 2016, la cérémonie donnant le ton de la rentrée solennelle des universités, Instituts et grandes écoles du Mali sous le thème intitulé, « La recherche universitaire au service du développement ». Sous l’égide du président de la République accompagné de son gouvernement et d’autres personnalités, la rentrée a été l’occasion de mettre en avant l’excellence des professeurs chercheurs maliens par le Pr Ogobara Doumbo.

– Malweb.net- Suivant sa tradition le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique vient d’organiser la rentrée solennelle en marge de la rentrée académique des grandes écoles et universités avec une leçon inaugurale qui se veut répondre à une préoccupation majeure du département et du corps enseignant. Pour cette rentrée 2016-2017, la leçon inaugurale a été portée par le Pr Ogobara Doumbo sur le thème « La recherche universitaire au service du développement : exemple le Malaria research and training center / international (le MRTC) », un centre d’excellence dans la lutte contre le paludisme crée en 1976 à l’école de médecine et de la pharmacie. Dans son exposé le Pr Doumbo, éminent chercheur, a brossé son brillant parcours qu’il qualifie de « made in Mali », une fabrication malienne qui enregistre d’énormes impactes positifs dans le domaine de la recherche scientifique. Comme l’ a expliqué le Pr Doumbo, le malien a pu former des générations de chercheurs qui excellent tous dans leurs domaines ( le centre en est à sa 5ème génération de jeunes chercheurs qui font la fierté du Mali à travers le monde et surtout au Etats Unis d’Amérique). Toujours dans ses propos, on retient que grâce à la recherche, le Mali a enregistré beaucoup d’ avancées tant dans le domaine de l’éducation que de la santé avec la réduction et la radication de certaines maladies à ne citer le malaria, l’onchocercose, la filariose etc. Joignant sa voix à celle du professeur, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Pr Assétou Founé Samaké a mis en exergue l’importance de la science et de la recherche pour le développement du pays. Une vision qu’ elle a d’ailleurs reconnu partager avec le président de la République et l’ ensemble de ses homologues qui avaient tous effectué le déplacement pour venir l’ accompagner. Saluant les efforts effectués en faveur de son département, la ministre de la recherche scientifique, a mis l’accent sur les défis de l’enseignement supérieur à savoir l’amélioration de l’environnement pédagogique dans nos structures, le renforcement des dites structures, leur autonomisation entre autres. Le Pr Samaké a également profité de la tribune pour solliciter la régularisation des bourses des étudiants ainsi que la situation des professeurs assistants sans oublié le renforcement du programme de formation des formateurs dont seulement la totalité du budget n’ a pu être relevé. Ayant ouïe de toutes ses requêtes et conscient de l’importance de l’enseignement de supérieur et de la recherche scientifique pour le Mali que le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, a rappelé les progrès réalisés dans le domaine et encourager les efforts pour faire avancer l’enseignement de la recherche scientifique au Mali. Et c’est sur ses mots d’engagements à mobiliser les ressources nécessaires pour accompagner le département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ses structures affiliées que les portes de la rentrée solennelle 2016-2017 se sont refermées.

Khadydiatou SANOGO