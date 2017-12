Le président de la République Ibrahim Boubacar Keita a présidé la 4e édition de la Rentrée des universités, instituts et grandes écoles. C’était, ce jeudi, à la Cité Universitaire de Kabala. L’évènement était couplé à la Journée nationale de la Recherche et de l’Innovation. Il a été célébré sous le thème: « la construction et la consolidation de la paix au Mali: l’apport des Universités».

-Maliweb.net –Avec 154 logements sociaux réalisés au Burkina et un projet de construction de 2000 logements sociaux au Cameroun, la Brique H, inventée par l’architecte malien Gaoussou Traoré conquiert le monde. Une reconnaissance internationale en contradiction avec, seulement, les 8 logements sociaux réalisés au Mali. Une injustice presque corrigée avec l’octroi du Grand prix du président de la République d’une valeur de 25 millions FCFA. Ce prix récompense l’œuvre qui «contribue à la réalisation d’un objectif prioritaire de développement». En plus de ce prix, deux autres de prix du « Mérite du chercheur» ont été attribués. Il s’agit des prix du ministre de la Recherche Scientifique et des ministres du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme.

Dans son discours, le président de la République, ancien universitaire lui-même, a rappelé le rôle combien important des universités dans le développement socio-économique d’un pays en développement. Dans ce monde globalisé, a-t-il indiqué, l’enseignement supérieur est appelé à jouer un rôle essentiel pour doter notre pays d’hommes et de femmes capables de relever les défis majeurs de notre temps. Revenant sur le thème de la rentrée, le chef de l’Etat affirme que l’université, en plus de la formation et de la recherche, est un espace ouvert, un cadre de dialogue. Car, explique le président IBK, la formation universitaire élève la raison humaine au-dessus des sentiments négatifs et néfastes. Aussi, elle préserve, a-t-il dit, contre l’ignorance, terreau fertile de la haine et de la discorde.

La leçon inaugurale, cette année, a été présentée par le Pr Moussa Djiré, Recteur de l’Université des Sciences Juridique et Politique. L’exposé de 25 pages a mis en lumière le rôle des universités dans la consolidation de la paix. Un potentiel «énorme » mais insuffisamment utilisé, a estimé Pr Djiré.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :