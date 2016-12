Welcome! Log into your account

Il s’agit de l’amélioration de l’environnement pédagogique des structures, de l’optimisation de l’utilisation des ressources dans les structures, le renforcement de l’autonomisation des structures universitaires et le cas des professeurs assistants dans les universités et grandes écoles du Mali. Environ 78%.

Pr Doumbo estime que ce centre connait aujourd’hui, grâce à une gestion rigoureuse et prospective, un rayonnement national, africain et mondial comme en attestent les nombreux prix qui lui ont été attribués à ces principaux animateurs.

Le centre de recherche universitaire: le «Malaria research and training center» (MRTC), un centre d’excellence dans la lutte contre le paludisme initié en 1976 au sein de l’école de Médecine et de la pharmacie (au point G) que le Pr Doumbo dirige, a réalisé des succès remarquables en Afrique.

En plus des autorités politiques, étaient présents, le corps professoral des universités et grandes écoles du Mali, les étudiants, les diplomates et le gouverneur de Bamako.

