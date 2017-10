C’est parti pour la rentrée universitaire 2017-2018 à l’ISPRIC (Institut des Sciences Politiques Relations Internationales et Communications.) La cloche a été sonnée par le chef de cabinet du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Abdoulaye Diakité, représentant son ministre de tutelle. C’était le 11 Octobre 2017, à l’ISPRIC sur la colline de Badalabougou lors d’une cérémonie qui a réuni parents d’élèves, étudiants, partenaires de l’ISPRIC, élus communaux de la Commune V de Bamako, représentants d’organisation internationale, associations et établissements privés du Mali. Le programme de la cérémonie s’est déroulé en quatre parties : la présentation de l’ISPRIC, les témoignages et sketchs des étudiants, la remise des bourses d’étude à des nouveaux bacheliers et un cocktail.

S’agissant des bourses offertes gratuitement à des nouveaux bacheliers après test, c’est pour venir en aide à des familles dont les enfants sont excellents mais qui n’ont pas les moyens de payer leurs frais d’études. Ainsi, cette année cinq bacheliers feront leur rentrée à l’univers des experts. Il s’agit de : Sékou Dougouré, Djibril Sacko, Sidibé Alassane Samba, Mlle Kassogué Tandou. Ils feront sciences politiques relations internationales, droit, gestion. La valeur desdites bourses est de 12 millions de FCFA pour les années d’études de ces étudiants. Dans le même ordre d’idée, comme l’année dernière, une bourse a été offerte au département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ces bourses sont offertes sur initiative de la Fondation ISPRIC qui intervient dans les domaines de l’environnement, de l’éducation et de la santé ( des activités de reboisement, des journées de salubrité, dons de médicaments gratuits dans le secteur de la santé, cours de soutien à l’endroit de plus de 300 élèves de Bamako à la veille des examens, attributions de bourses à des bacheliers).

Le Directeur Général de l’ISPRIC, Dr Gakou Mohamed, a survolé les résultats acquis par son institut au cours de 2016-2017. L’on note entre autres, la distribution des ordinateurs portables à tous les étudiants qui se sont inscrits en première année pour leur permettre d’être en phase avec le monde professionnel, la construction de 8 salles de classes pour renforcer la capacité d’accueil qui a est aujourd’hui de 1001 places (salles de conférenciers et classes confondues), le renforcement de la salle informatique, l’attribution d’un casier électronique à tous les étudiants (qui leur permet de vérifier leurs notes de l’institut à partir de leurs portables), l’organisation des journées scientifiques, le renforcement de relation avec les entreprises, des innovations comme la création de master en sciences criminelles, en droit de l’urbanisme et du foncier, en management et de la législation de sport. Des sketchs d’humour, de sensibilisation sur comment accéder à l’ISPRIC ont été faits par les étudiants.

L’ISPRIC, est un établissement privé d’enseignement supérieur faisant parti du Complexe Scolaire et Universitaire GAKOU. Il a été créé à Bamako au Mali en 1999 par l’arrêté N°99-212 du 24 Février 1999 du Ministère de l’Enseignement Secondaire, Supérieur, et de la Recherche Scientifique du Mali. Il est membre de la Conférence des Recteurs des Universités d’Afrique Francophone et de l’Océan Indien (CRUFAOCI), membre du Réseau International des Etablissements d’Enseignement Supérieur Privé-CAMES (RIDEPES-CAMES)… Avec plus de 17 années d’expériences, ISPRIC c’est aussi le carrefour de l’intelligentsia africaine avec la présence des étudiants ivoiriens, sénégalais, nigériens, tchadiens, burkinabés, gabonais, camerounais… ISPRIC, L’univers des experts, s’est fixé comme mission d’œuvrer pour une dynamique d’excellence en formant des élites porteuses de solutions et d’innovations au bénéfice de nos organisations publiques et privées. Il s’est fixé comme mission d’œuvrer pour une dynamique d’excellence en formant des élites porteuses de solutions et d’innovations au bénéfice de nos organisations publiques et privées.

Hadama B. Fofana