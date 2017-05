Lancée il y a une dizaine de jours par le secrétaire général du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, au sein dudit département, la mission d’évaluation 2017 du Projet d’appui au développement de l’enseignement supérieur (Pades) au Mali, conduite par des experts, a présenté le 18 mai 2017, les résultats de l’évolution des institutions du Pades au Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pr. Assétou Founè Samaké Migan.

En présence du coordinateur du Pades, Pr Bakary Cissé, son équipe, les représentants des instituts, facultés et grandes écoles, etc. l’évaluation a concerné quatre Instituts d’Enseignement Supérieur (IES) au regard des cibles annuelles fixées à chacune d’entre elles. Il s’agit de l’Institut polytechnique rural de Katibougou (Iprk), l’Université de Ségou, l’Université des sciences et techniques et technologiques de Bamako et l’école nationale d’ingénieurs (Eni). L’objectif de la mission était de conduire une évaluation individuelle qualitative et quantitative objective indépendante desdites structures.

Le porte parole des experts, Pr Abdoulaye Barry, a remercié le département de l’enseignement supérieur de son appui et accompagnement aux côtés de la mission d’évaluation. «Durant les deux semaines passées, on a eu aucun frein de blocage avec les structures dont nous avons menées les enquêtes», a-t-il précisé. A l’issu de l’évaluation, dit-il, nous avons formulées des recommandations générales. A l’endroit du département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de soutenir davantage l’autonomisation des universités, de renforcer la stratégie de développement de l’enseignement supérieur, d’appuyer la formation pédagogique des enseignants, renforcer le processus d’habilitation des filières.

A l’endroit des IES, il a été demandé entre autres, de renforcer la coopération avec les universités, surtout sous-régional, régional, africain et mondial, de mettre l’accent sur la formation pratique des étudiants. Le Pr Assétou Founè Samaké Migan s’est dit ému des résultats de l’évaluation. «Cet exercice est un moment qui dénote la volonté de l’enseignement supérieur à faire face à ses missions de formation, de recherche pour le progrès du Mali ; pour l’éducation et l’amélioration des compétences des enseignants, étudiants, personnel d’appui de l’enseignement supérieur. C’est un moment de recul pour nous, pour comprendre ce qui a été fait pour se projeter dans l’avenir pour bien accomplir ces différentes missions. On attend beaucoup de cette évaluation pour progresser à ce qu’on est entrain de faire. On ne manquera pas d’intégrer les propositions des experts pour aller de l’avant. ces indicateurs sont un miroir pour la tutelle», a déclaré le ministre, Pr. Migan Assétou Founè Samaké.

Hadama B. Fofana