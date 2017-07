Les Résultats du Bac 2016-2017 ont été proclamés hier après midi par le Ministère de l’éducation nationale à travers la Direction du Centre National des Examens et des Concours de l’Education (DCNECE). Il ressort des résultats que le taux de réussite a connu une légère hausse cette année par rapport à 2016. Car, explique le Directeur du Cnece, Mohamed Maiga, sur les 101599 candidats qui se sont présentés à l’examen, 33160 postulants ont réussi avec succès, soit un taux de réussite de 32, 64% (Bac général et Bac technique).

Pour l’année dernière (2016), dit-il, le taux était de 24,26%. Selon lui, les résultats reflètent le niveau des candidats eux-mêmes. « Depuis plusieurs années, on ne fait plus de repêchage à l’examen. Tous ceux qui ont passé ont mérité leur passage», souligne le DCNECE. Les facteurs qui peuvent expliquer ce succès malgré les grèves des syndicats d’enseignants, selon Mohamed Maiga, sont de deux ordres. «Le premier aspect, il y a eu les grèves au niveau du public. Mais la plupart des élèves se trouvent au niveau des écoles privées qui n’ont pas connues de perturbations. De plus les classes d’examens ont été confiées à des professeurs qui n’étaient pas avec les grévistes. Le second aspect est l’Approche par Compétences (APC) que notre système a adopté depuis quelques années. Les cours de soutien aussi à l’endroit des candidats a joué un rôle important dans les résultats positifs aujourd’hui», a fait savoir Mohamed Maiga.

Hadama B. Fofana