Les rÃ©sultats des examens du Certificat dâ€™Aptitude Professionnel (CAP) et du Brevet Technicien (BT) Session de Juin 2017 par pÃ´le de correction.
POLE DE CORRECTION DE BAMAKO RIVE DROITE
CAP_AIDE COMPTABLE
CAP_DESSIN BÃ‚TIMENT
CAP_EMPLOYE DE BUREAU
CAP_EMPLOYE BANQUE
CAP_EMPLOYE DE COMMERCE
CAP_ELECTRICITE
CAP_MECANIQUE -AUTO
BT1_BATIMENT
BT1_COMPTABLITE
BT1_DESSIN BATIMENT
BT1_ELECTROMECANIQUE
BT1_MECANIQUE-AUTO
BT1_SECRETARIAT DE DIRECTION
BT1_TRAVAUX PUBLICS
BT2_BATIMENT
BT2_COMPTABLITE
BT2_DESSIN BATIMENT
BT2_ELECTROMECANIQUE
BT2_MECANIQUE-AUTO
BT2_SECRETARIAT DE DIRECTION
BT2_TRAVAUX_PUBLICS
POLE DE CORRECTION DE BAMAKO RIVE GAUCHE
CAP_AIDE COMPTABLE
CAP_BOULANGERIE
CAP_CONSTRUCTION METALLIQUE
CAP_DESSIN BATIMENT
CAP_EMPLOYE BUREAU
CAP_EMPLOYE BANQUE
CAP_EMPLOYE COMMERCE
CAP_ELECTRICITE
CAP_MECANIQUE AUTO
CAP_MACHINISME AGRICOLE
CAP_MAÃ‡ONNERIE
CAP_MENUISERIE
CAP_MECANIQUE GENERALE
CAP_PATISSERIE
CAP_PLOMBERIE SANITAIRE
CAP_RESEAUX
CAP_TRANSMISSION
BT1_ADMINISTRATION FINANCE
BT1_BATIMENT
BT1_CHIMIE
BT1_CONSTRUCTION METALLIQUE
BT1_DESSIN BATIMENT
BT1_ELECTROMECANIQUE
BT1_ELECTRONIQUE
BT1_FROID
BT1_GEOLOGIE
BT1_GEOMETRE
BT1_HYDRAULIGUE
BT1_MAINTENANCE
BT1_MECANIQUE-AUTO
BT1_SECRETARIAT DE DIRECTION
BT1_TECHNIQUE COMPTABLE (TCA)
BT1_TRAVAUX PUBLICS
BT2_BATIMENT
BT2_CHIMIE
BT2_CONSTRUCTION METALLIQUE
BT2_DESSIN BATIMENT
BT2 ADMIS RG_DOUANES
BT2_ELECTRONIQUE AUDIOVISUELLE
BT2_ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE
BT2_ELECTROMECANIQUE
BT2_FROID
BT2_GEOLOGIE
BT2_GEOMETRE
BT2_HYDRAULIQUE
BT2_IMPOTS
BT2_MECANIQUE AUTO DIESEL
BT2_MAINTENANCE
BT2_SECRETARIAT DIRECTION
BT2_TECHNIQUE COMPTABLE (TCA)
BT2_TRAVAUX PUBLICS
POLE DE CORRECTION DE KITA (AE KAYES, AE KITA, AE NIORO)
CAP_AIDE COMPTABLE
CAP_DESSIN BATIMENT
CAP_EMPLOYE BUREAU
CAP_MECANIQUE_AUTO
CAP_MANCONNERIE
CAP_MONTEUR ELECTRICIEN
BT1_ADMINISTRATION FINANCE
BT1_CHIMIE
BT1_DESSIN BATIMENT
BT1_ELECTROMECANIQUE
BT1_GEOLOGIE
BT1_MECANIQUE_GENERALE
BT1_SECRETARIAT DIRECTION
BT1_TECHNIQUE COMPTABILITE (TCA)
BT2_DESSIN BATIMENT
BT2_DOUANES
BT2_ELECTROMECANIQUE
BT2_ELECTRONIQUE
BT2_MECANIQUE AUTO
BT2_SECRETARIAT DIRECTION
BT2_TECHNIQUE COMTABLE (TCA)
POLE DE CORRECTION DE KATI (AE KOULIKORO, AE KATI, AE DIOILA)
CAP_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES
BT1_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES
BT2_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES
POLE DE CORRECTION DE KOUTIALA (AE SIKASSO, AE KOUTIALA, AE BOUGOUNI, AE MOPTI, AE DOUENTZA)
CAP_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_BOUGOUNI
CAP_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_DOUENTZA
CAP_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_KOUTIALA
CAP_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_MOPTI
CAP_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_SIKASSO
BT1_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_BOUGOUNI
BT1_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_DOUENTZA
BT1_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_KOUTIALA
BT1_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_MOPTI
BT1_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_SIKASSO
BT2_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_BOUGOUNI
BT2_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_DOUENTZA
BT2_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_KOUTIALA
BT2_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_MOPTI
BT2_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_SIKASSO
POLE DE CORRECTION DE SAN (AE SEGOU, AE SAN, AE TOMBOUCTOU, AE GAO)
CAP_AIDE_COMPTABLE
CAP_CONSTRUCTION_METAL
CAP_DESSIN_BATIMENT
CAP_EMPLOYE BANQUE
CAP_EMPLOYE BUREAU
CAP_EMPLOYE COMMERCE
CAP_MECANIQUE_AUTO
CAP_MACHINISME AGRICOLE
CAP_MACONNERIE
CAP_MONTEUR_ELECTRICIEN
CAP_TECHNOLOGIE TEXTILE
BT1_ADMINISTRATION FINANCE
BT1_BATIMENT
BT1_CHIMIE
BT1_CONSTRUCTION_METAL
BT1_DESSIN BATIMENT
BT1_ELECTROMECANIQUE
BT1_ELECTRONIQUE
BT1_MECANIQUE_AUTO
BT1_MAINTENANCE
BT1_SECRETARIAT DIRECTION
BT1_TECHNIQUE COMPTABLE (TCA)
BT2_BATIMENT
BT2_CHIMIE
BT2_CONSTRUCTION_METAL
BT2_DESSIN BATIMENT
BT2_ELECTROMECANIQUE
BT2_IMPOTS
BT2_MAINTENANCE
BT2_SECRETARIAT DIRECTION
BT2_TECHNIQUE COMPTABLE