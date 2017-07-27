RÃ©sultats des examens du CAP et du BT, Session Juin 2017.

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Les rÃ©sultats des examens du Certificat dâ€™Aptitude Professionnel (CAP) et du Brevet Technicien (BT) Session de Juin 2017 par pÃ´le de correction.

 

POLE DE CORRECTION DE BAMAKO RIVE DROITE

CAP_AIDE COMPTABLE

CAP_DESSIN BÃ‚TIMENT

CAP_EMPLOYE DE BUREAU

CAP_EMPLOYE BANQUE

CAP_EMPLOYE DE COMMERCE

CAP_ELECTRICITE

CAP_MECANIQUE -AUTO

BT1_BATIMENT

BT1_COMPTABLITE

BT1_DESSIN BATIMENT

BT1_ELECTROMECANIQUE

BT1_MECANIQUE-AUTO

BT1_SECRETARIAT DE DIRECTION

BT1_TRAVAUX PUBLICS

BT2_BATIMENT

BT2_COMPTABLITE

BT2_DESSIN BATIMENT

BT2_ELECTROMECANIQUE

BT2_MECANIQUE-AUTO

BT2_SECRETARIAT DE DIRECTION

BT2_TRAVAUX_PUBLICS

POLE DE CORRECTION DE BAMAKO RIVE GAUCHE

CAP_AIDE COMPTABLE

CAP_BOULANGERIE

CAP_CONSTRUCTION METALLIQUE

CAP_DESSIN BATIMENT

CAP_EMPLOYE BUREAU

CAP_EMPLOYE BANQUE

CAP_EMPLOYE COMMERCE

CAP_ELECTRICITE

CAP_MECANIQUE AUTO

CAP_MACHINISME AGRICOLE

CAP_MAÃ‡ONNERIE

CAP_MENUISERIE

CAP_MECANIQUE GENERALE

CAP_PATISSERIE

CAP_PLOMBERIE SANITAIRE

CAP_RESEAUX

CAP_TRANSMISSION

BT1_ADMINISTRATION FINANCE

BT1_BATIMENT

BT1_CHIMIE

BT1_CONSTRUCTION METALLIQUE

BT1_DESSIN BATIMENT

BT1_ELECTROMECANIQUE

BT1_ELECTRONIQUE

BT1_FROID

BT1_GEOLOGIE

BT1_GEOMETRE

BT1_HYDRAULIGUE

BT1_MAINTENANCE

BT1_MECANIQUE-AUTO

BT1_SECRETARIAT DE DIRECTION

BT1_TECHNIQUE COMPTABLE (TCA)

BT1_TRAVAUX PUBLICS

BT2_BATIMENT

BT2_CHIMIE

BT2_CONSTRUCTION METALLIQUE

BT2_DESSIN BATIMENT

BT2 ADMIS RG_DOUANES

BT2_ELECTRONIQUE AUDIOVISUELLE

BT2_ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE

BT2_ELECTROMECANIQUE

BT2_FROID

BT2_GEOLOGIE

BT2_GEOMETRE

BT2_HYDRAULIQUE

BT2_IMPOTS

BT2_MECANIQUE AUTO DIESEL

BT2_MAINTENANCE

BT2_SECRETARIAT DIRECTION

BT2_TECHNIQUE COMPTABLE (TCA)

BT2_TRAVAUX PUBLICS

POLE DE CORRECTION DE KITA (AE KAYES, AE KITA, AE NIORO)

CAP_AIDE COMPTABLE

CAP_DESSIN BATIMENT

CAP_EMPLOYE BUREAU

CAP_MECANIQUE_AUTO

CAP_MANCONNERIE

CAP_MONTEUR ELECTRICIEN

BT1_ADMINISTRATION FINANCE

BT1_CHIMIE

BT1_DESSIN BATIMENT

BT1_ELECTROMECANIQUE

BT1_GEOLOGIE

BT1_MECANIQUE_GENERALE

BT1_SECRETARIAT DIRECTION

BT1_TECHNIQUE COMPTABILITE (TCA)

BT2_DESSIN BATIMENT

BT2_DOUANES

BT2_ELECTROMECANIQUE

BT2_ELECTRONIQUE

BT2_MECANIQUE AUTO

BT2_SECRETARIAT DIRECTION

BT2_TECHNIQUE COMTABLE (TCA)

POLE DE CORRECTION DE KATI (AE KOULIKORO, AE KATI, AE DIOILA)

CAP_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES

BT1_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES

BT2_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES

POLE DE CORRECTION DE KOUTIALA (AE SIKASSO, AE KOUTIALA, AE BOUGOUNI, AE MOPTI, AE DOUENTZA)

CAP_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_BOUGOUNI

CAP_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_DOUENTZA

CAP_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_KOUTIALA

CAP_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_MOPTI

CAP_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_SIKASSO

BT1_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_BOUGOUNI

BT1_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_DOUENTZA

BT1_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_KOUTIALA

BT1_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_MOPTI

BT1_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_SIKASSO

BT2_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_BOUGOUNI

BT2_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_DOUENTZA

BT2_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_KOUTIALA

BT2_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_MOPTI

BT2_RESULTAT_TOUTES_SPCIALITES_SIKASSO

POLE DE CORRECTION DE SAN (AE SEGOU, AE SAN, AE TOMBOUCTOU, AE GAO)

CAP_AIDE_COMPTABLE

CAP_CONSTRUCTION_METAL

CAP_DESSIN_BATIMENT

CAP_EMPLOYE BANQUE

CAP_EMPLOYE BUREAU

CAP_EMPLOYE COMMERCE

CAP_MECANIQUE_AUTO

CAP_MACHINISME AGRICOLE

CAP_MACONNERIE

CAP_MONTEUR_ELECTRICIEN

CAP_TECHNOLOGIE TEXTILE

BT1_ADMINISTRATION FINANCE

BT1_BATIMENT

BT1_CHIMIE

BT1_CONSTRUCTION_METAL

BT1_DESSIN BATIMENT

BT1_ELECTROMECANIQUE

BT1_ELECTRONIQUE

BT1_MECANIQUE_AUTO

BT1_MAINTENANCE

BT1_SECRETARIAT DIRECTION

BT1_TECHNIQUE COMPTABLE (TCA)

BT2_BATIMENT

BT2_CHIMIE

BT2_CONSTRUCTION_METAL

BT2_DESSIN BATIMENT

BT2_ELECTROMECANIQUE

BT2_IMPOTS

BT2_MAINTENANCE

BT2_SECRETARIAT DIRECTION

BT2_TECHNIQUE COMPTABLE

 

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