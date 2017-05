L’enseignant est un guide (un phare) de la moralité dans la société, un promoteur des valeurs morales et un animateur de la vie spirituelle de la communauté. Se distinguant par son haut standard de conduite, l’enseignant aide les enfants à poser les fondements d’un caractère noble et droit, et nourrit leurs facultés morales.

L’enseignant promeut un standard de beauté dans la société. Il entretient chez les enfants dès leur bas âge un amour pour la beauté. Les enfants sont exposés aux arts visuels et dramatiques, à la musique et à l’artisanat ; ils apprennent sur la beauté qui existe dans le monde de la création ; et leur cœur est attiré par la beauté des paroles pures et bienveillantes et un caractère louable.

L’enseignant promeut une culture de service dans la société. II s’efforce de promouvoir l’altruisme dans la communauté et cultive un environnement attentif au confort et bien-être des autres.

Dans la classe, l’enseignant se préoccupe du bien-être de chaque enfant, mais aussi, il les oriente à servir leurs collègues, leurs familles et les membres de la communauté.

L’enseignant promeut l’amour et l’unité dans la société. La classe baigne dans une atmosphère de respect et d’amour et l’enseignant sert de mentor affectueux pour les enfants. Il cherche à créer un environnement d’apprentissage joyeux mais discipliné, dans lequel on n’a pas besoin de sanctions drastiques qui créent la peur dans le cœur des enfants. L’amour qu’a l’enseignant envers les élèves et le sens d’unité qui caractérise les relations qu’il entretient parmi les enfants s’étendent aux parents, aux familles et aux autres dans la communauté.

L’enseignant fortifie les relations dans la société et entretient un sens de communauté dans lequel jeunes et adultes contribuent au bien-être moral et matériel collectif. II collabore avec la communauté pour éduquer et élever les enfants. L’enseignant consulte étroitement avec les parents sur le développement progressif des élèves et crée des espaces dans lesquels ils réfléchissent au progrès continu de l’éducation à la maison et à l’école.

L’enseignant cultive la soif pour l’apprentissage dans la communauté. II aide le savant à acquérir une solide connaissance des différentes branches du savoir. L’enseignant suscite (encourage) dans le cœur des enfants le désir d’apprendre et les aide à comprendre les concepts, au lieu d’assimiler tout simplement les informations. Les enfants ne sont pas vus comme des récipients passifs qui reçoivent des informations données par l’enseignant. En même temps, ils peuvent bénéficier des perspicacités partagées par leur enseignant dont le rôle s’étend au-delà d’être un facilitateur d’apprentissage pour être aussi celui d’un interprète des significations (une source de savoir).

L’enseignant contribue aux différents processus de la vie communautaire. II travaille avec les autres pour améliorer les standards de santé et nutrition, augmenter la productivité agricole, et promouvoir l’hygiène dans la communauté.

L’enseignant se soucie du bien-être physique des enfants et les aide à développer des habitudes positives

qui mènent à la propriété, une bonne santé et une bonne nutrition (alimentation).

L’enseignant est un promoteur du bien-être de la communauté dans toutes ses dimensions physiques, sociales et spirituelles.

