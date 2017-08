Boissé Traoré et Fousseyni Kané, deux amis ont défendu avec brio leurs thèses de doctorat en médecine sur le paludisme. C’était le mercredi 09 août dans la salle de pharmacie 5, en présence des parents, amis et camarades étudiants.

« L’Évaluation de l’effet de la pulvérisation intra-domiciliaire sur la transmission du paludisme dans la région de Koulikoro, Mali », était le thème du premier. Le second, a présenté : « l’Évaluation des indices paludométriques en zones avec et sans pulvérisation intra-domiciliaire dans la région de Koulikoro, Mali ».

Les expériences ont concerné Karadiè et Koula dans le cercle de Koulikoro et Ngalamadibi et Kolondialan dans le cercle de Banamba. Au cours des exposés, il ressort une nette différence entre les zones pulvérisées et celles non pulvérisées. Quant aux défis à relever, ils expliquent que certaines zones auront besoin des banques de données fiables et utilisables pour des études futures. Ils se sont brillamment défendu face aux inquiétudes soulevées par les membres du jury.

Ces travaux viennent relever un défi énorme en matière de recherche et de lutte contre le paludisme au Mali, selon le Pr Seydou Doumbia, doyen de la FMOS et directeur des deux thèses. L’épidémiologiste ajoute, les auteurs de ces thèses sont aujourd’hui très bien outillés pour faire face à toutes les exigences de la profession. Pour la circonstance, le jury comptait en plus du Professeur Doumbia, le Professeur Nafomon Sogoba, Co-directeur des thèses, le professeur Amagana Dolo, le président du jury et le Professeur Sékou Fanta Mady Traoré, membres du Jury. Une mention très honorable avec une félicitation des membres du jury a sanctionné la soutenance.

Le résultat de ce travail, est le couronnement de plusieurs années d’études et de recherches, expliquent les jeunes médecins. ‘’Nous saluons très sincèrement le doyen Seydou Doumbia, pour nous, il est un repère pour la génération 2.0, pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit de cette génération qui maitrise à la fois l’anglais et le français. Son apport nous a été capital pour la réussite de cette mission. Nous saluons également nos 3 encadreurs sans lesquels nous n’aurions jamais pu parvenir à cet exploit. Il s’agit notamment du Dr Nafomon Sanogo, Moussa Keita et Sory I Diawara, ainsi que tous ceux qui ont contribué à ce jour, avec une mention assez spéciale pour nos parents’’, concluent-ils.

Qui sont Fousseyni Kané et Boissé Traoré ?

Fousseyni Kané et Boissé Traoré sont deux grands amis, une histoire d’amitié qui a commencé au lycée Mamadou Sar de Bamako. Après l’obtention du baccalauréat, ils vont s’inscrire ensemble à la faculté de médecine et d’odontostomatologie. Tout au long de leur cursus universitaire, ils sont restés unis et solidaires, l’un vis-à-vis de l’autre. A telle enseigne qu’ils furent nommés des jumeaux. Du monde associatif en passant par les états-majors, ils feront absolument tout ensemble. Oui, il suffisait de voir l’un pour deviner que l’autre n’était pas loin. Ainsi, après avoir bouclé l’étape théorique des études en médecine, ils vont décider d’aller ensemble en brousse pour leurs thèses qu’ils soutiendront le mercredi 09 aout 2017, devant un charmant public. En espérant que Boissé et Fousseyni relèvent encore d’autres défis, l’équipe de rédaction du journal le confident les souhaite pleins de succès.

Yahia TRAORE