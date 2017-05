Mettre en œuvre des stratégies d’enseignement et d’apprentissage qui intègrent des services communautaires utiles à l’instruction et la réflexion pour enrichir l’expérience d’apprentissage ; améliorer le programme d’études par l’extension de l’apprentissage au-delà de la classe et permettre aux apprenants d’appliquer ce qu’ils ont appris à des situations réelles sont entre autres les objectifs de cette nouvelle méthodologie importée des USA afin de permettre aux professeurs d’anglais et aux étudiants de concilier l’étude à la pratique. Une quarantaine de professeurs d’anglais de l’académie de Bamako rive gauche ont pris part à une formation de trois jours qui a débuté le Jeudi 11 et s’est achevée le, samedi 13 Mai 2017 au Lycée Oumar BAH de Kalaban coura ACI, sous la houlette de Moussa Tamboura lauréat du programme «Teaching Excellence and Achievement 2016» du Département d’Etat et le Bureau de l’Education et des Affaire Culturelles des Etats-Unis d’Amérique.

Le Service Learning est une stratégie d’apprentissage qui permet de fournir aux apprenants les compétences et les connaissances nécessaires pour faire ce travail vital dans leur propre communauté et dans le monde. Ce qui permet de rendre la communauté plus forte, explique Moussa Tamboura le formateur et lauréat du prix Teaching Excellence and Achievement 2016. Le Service Learning est une excellente démarche participative qui crée un environnement favorable au développement de compétences et connaissances transmissibles et de la pertinence qui donne un sens et un but à l’école, pour les enseignants ainsi que les apprenants», ajoute-il avant d’annoncer que Grâce à Service Learning, que les étudiants auront plus d’autonomie et de contrôle sur leur apprentissage lorsqu’ils sélectionnent et conçoivent des projets pour répondre aux besoins de la communauté. Il a fait savoir que Les avantages de Service Learning seront généralisés. «Il aura un impact sur nos écoles et notre communauté à travers la vulgarisation. C’est une partie importante de l’amélioration de notre monde. Grace au Service Learning, les résultats scolaires seront améliorés permettant aux apprenants d’avoir un esprit critique», précise Tamboura. Il a cité les objectifs de la formation qui sont entre autres de mettre en œuvre des stratégies d’enseignement et d’apprentissage qui intègrent des services communautaires utiles à l’instruction et la réflexion pour enrichir l’expérience d’apprentissage. Le lauréat du prix Teaching Excellence and Achievement 2016 est conscient que cette nouvelle méthodologie révolutionnera le système éducatif malien. Durant trois jours les professeurs d’anglais de l’académie de Bamako rive gauche vont se requinquer des techniques du service Learning et sont prompts a les inculqués aux étudiants pour l’essor du Mali. Signalons que les autres enseignants d’anglais de Bamako et d’autres localités bénéficieront de la formation afin de changer le visage de l’éducation malienne. Les enseignants ont tous eu une attestation à la fin de la formation.

Moussa Samba Diallo