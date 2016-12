La professeur Traoré Fatoumata Cissé, représentante du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a présidé le 28 décembre 2016, dans la sale de conférence du Rectorat de l’Université des juridiques et politiques de Bamako (Usjpb), l’ouverture des travaux de la session spéciale de la Commission nationale d’établissement des liste d’aptitudes (Cnela) pour les assistants docteurs qui ont sollicité leur inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de maitre assistant. C’était en présence du président de l’organisation du la Cnela, le directeur général de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pr Abdoulaye Salam Cissé.

Cette session spéciale a enregistré 157 dossiers de candidature pour l’inscription sur la seule liste d’aptitude aux fonctions de maitre-assistant. Selon la représentante du ministre, les dossiers seront examinés sur la base des référentiels de la Cnela ordinaire et selon ses règles. «Il ne s’agit ni plus, ni moins d’une évaluation es assistants docteurs par la voie nationale d’évaluation et de promotion des enseignants. Cette évaluation doit se faire dans la transparence et avec la rigueur et le professionnalisme de tous les acteurs afin de lui conférer la crédibilité indispensable à toute évaluation», dit-elle. La promotion des enseignants par la voie nationale à côté de celle du Cames, indique le directeur général de l’enseignement supérieur, est certainement l’une des solutions pour pallier l’insuffisance d’enseignement de rang magistral.

La tenue régulière des sessions de la Cnela, dit-il, le nombre d’enseignants inscrits sur les différentes listes et l’engouement des enseignants pour cette voie nationale sont autant de facteurs qui nous invitent à persévérer pour la pérennisation de cette voie. Pour corriger les imperfections constatées des sessions précédentes, souligne le président d’organisation, un atelier de relecture des textes a eu lieu. Les règlements intérieurs de la Cnela et des comités spécialisés ont été aussi relus. Un deuxième atelier permettra de relire les autres textes règlementaires relatifs aux conditions d’inscription sur les différentes listes d’aptitude de la Cnela. Lancée en 2007, la Cnela a organisé neuf sessions ordinaires qui ont enregistré au total 563 dossiers de candidature parmi les quels 298 candidats ont été inscrits sur les listes d’aptitudes aux fonctions de maitre assistant, de maitre de conférences ou de professeur de l’enseignement supérieur. Cette cession spéciale entre dans le cadre de l’exécution du protocole d’accord signé entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants le 27 janvier 2014.

Hadama B. Fofana